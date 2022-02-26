Павел Прилучный не расстается с детьми и Агатой Муцениеце: «Пойду спрошу папу»

Фото, видео: Instagram @agataagata

Поклонники находят все новые подтверждения возвращения звезды сериала «Мажор» в семью.

Расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце было весьма болезненным для каждой из сторон. Особенно переживала сама актриса, которая осталась с двумя детьми — сыном Тимофеем и дочкой Мией, а также весьма негативным эмоциональным опытом от отношений со звездой сериала «Мажор».

Вскоре у Прилучного начался роман с другой коллегой по цеху Мирославой Карпович. Знаменитости отзывались друг о друге в самых теплых выражениях и, казалось, было абсолютно счастливы. Но не тут-то было.

В последнее время поклонники заметили, что бывшие супруги частенько проводят время вместе и задумались — неужели актер решил вернуться в семью? Подтверждений этой версии появляется все больше.

Недавно Муцениеце опубликовала в Instagram видео с прогулки по торговому центру вместе со своими наследниками. Дети захотели купить мороженое у робота-продавца. На записи было видно только само киберустройство, малышку Мию, и руку Агаты.

Однако голос Тимофея за кадром отчетливо произнес:

«Пойду спрошу у папы, можно ли мне мороженое».

После этих слов его сестра попросила спросить у отца, можно ли сладкое лакомство и ей тоже.

Сама актриса никак не комментирует отношения с бывшим мужем и не признается, изменилось ли ее отношение к нему или они просто поддерживают дружеское общение ради своих детей.

Но пользователи следят за страницами обоих актеров в соцсетях и делают соответствующие выводы.

Все началось с того, что Прилучный присоединился к отдыхающим в Дубае бывшей жене и детям и сходил с ними развлекательный центр. Вскоре туда же вылетела Карпович. По ее словам, избранник провел время с наследниками, потом наслаждался отдыхом со своей возлюбленной.

Однако вскоре артист публично поблагодарил звезду «Папиных дочек» за поддержку, которую она оказала ему в трудный период жизни. Еще больше слухи о воссоединении семьи Прилучный подогрел после того, как признался, что как-то утром его разбудили дети. Фанаты предположили — может, он уже переехал к экс-супруге?

Как бы там ни было, 32-летняя эффектная красотка все еще свободна и, возможно, уже готова начать новую страницу в истории о честной, искренней любви. Во только захочет ли она видеть на месте главного героя экс-супруга или кого-то абсолютно другого — покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Агата Муцениеце показала кольцо на безымянном пальце после Дня святого Валентина.