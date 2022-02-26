Российские военные без сопротивления вошли в украинский Мелитополь

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В Минобороны рассказали, что жители города приветствовали военнослужащих РФ, проводящих спецоперацию в Донбассе.

Российские военнослужащие без сопротивления вошли в украинский город Мелитополь в рамках военной спецоперации РФ в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны обратили внимание на то, что при передвижении по городу его жители приветствовали российских военнослужащих.

«При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах второго дня специальной операции РФ в Донбассе, а также публиковал эксклюзивное видео с российскими военнослужащими у Чернобыльской АЭС.