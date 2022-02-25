Министра Латвии уличили в публикации фейка о погибших под Киевом десантниках РФ 

Алексей Хитров 1 168
Министра Латвии уличили в публикации фейка о погибших под Киевом десантниках РФ 

Фото: ТАСС / VALDA KALNINA

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
Тема:
Специальная военная операция России

Латвийский министр обороны Артис Пабрикс пытался выдать за российских военнослужащих ополченцев ДНР, погибших под Авдеевкой семь лет назад.

Пользователи сети разоблачили министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который опубликовал в Twitter фотографии якобы российских десантников, погибших возле поселка Гостомель в Киевской области.

Как выяснил Telegram-канал «Ясиноватая. Донбасс на линии огня», снимок был сделан еще в 2015 году. На нем запечатлены бойцы колонны 1-й Славянской бригады ополчения ДНР, погибшие семь лет назад у города Авдеевка Донецкой области. Фото ранее неоднократно появлялось на различных ресурсах.

По официальной информации Минобороны РФ, потерь среди личного состава после операции под Гостомелем нет.

Twitter @pabrigs

С начала спецоперации России по защите Донбасса украинские медиаресурсы захлестнул поток фейковых новостей. Их основные темы — «бесчинства» российских военных на территории Украины и «победные» действия бойцов Незалежной.

Так, ранее был разоблачен фейк о пилоте Вооруженных сил Украины по прозвищу «Призрак Киева», который якобы в одиночку сбил шесть российских военных самолетов, в том числе два новейших истребителя Су-35.

Также украинских силовиков уличили в инсценировке инцидента, в ходе которого якобы российская военная техника давила автомобили украинцев на севере Киева — в Оболони.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за распространение фейков и инициировало изучение сети на предмет лживых роликов, связанных с проведением специальной военной операции России по защите жителей ДНР и ЛНР.

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