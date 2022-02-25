В Верховной Раде заявили о необходимости начать переговоры о прекращении огня

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Украинские депутаты призвали Зеленского проявить волю и настойчивость в организации мирных переговоров.

Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» выступила с призывом начать переговоры о прекращении огня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

«Задача установления мира и прекращения огня, защиты мирного населения особенно остро стоит перед нами сегодня. И мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что ситуация требует от президента Украины проявлять большую настойчивость в организации мирных переговоров, в том числе и при международном посредничестве.

В партии уверены, что их страна способна справиться со сложившейся ситуацией, «сделать необходимые выводы и развиваться как самостоятельное государство, выстраивая свою политику в украинских интересах».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят препятствий для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако существует одно важное условие: в Киеве должны быть готовы к разговору об озабоченности Москвы вопросами в сфере безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил Си Цзиньпину о готовности пойти на переговоры с Украиной.