Башарова уволили из «Школы современной пьесы»: «Это ненормальное поведение»

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Чаша терпения руководства переполнилась после срыва артистом гастролей на Кипре.

Актер Марат Башаров оказался в центре громкого скандала. Знаменитость уволили из московского театра «Школа современной пьесы», где он работал последние несколько лет. При этом в штате артист не состоял, а выступал в качестве приглашенной звезды. Однако теперь с ним намерены попрощаться.

Как выяснилось, причиной такого решения со стороны администрации послужило некорректное, если не сказать безответственное поведение артиста.

«На самом деле, причина банальная и зревшая в течение всего времени нашего сотрудничества. Когда человек не отвечает на звонки, не приходит на читки, опаздывает на репетиции, это ненормальное поведение. В чем причины такого состояния, наверное, могут сказать только специалисты. Долгое время мы все прощали, но, видимо, зря», — рассказала заместитель художественного руководителя театра Екатерина Кретова в беседе с сайтом KP.RU.

Спусковым крючком в данной ситуации послужил инцидент во время гастролей на Кипре. Башаров должен был вылететь вместе с коллективом, однако в последний момент не явился в аэропорт и перестал выходить на связь.

Таким образом он сильно подвел труппу — актеру пришлось экстренно искать замену, что оказалось весьма непросто. В первую очередь, по экономическим соображениям. Заменяющему звезду актеру пришлось в срочном порядке покупать билет за внушительную сумму, что сильно ударило по бюджету.

Несмотря на решение уволить Башарова, сотрудница учреждения культуры признается, что терять его актера очень жаль. Если в организационных аспектах знаменитость проявил некоторую безалаберность, то вот на сцене он выкладывался на все сто и претензий к его профессиональным способностям никогда не возникало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Марат Башаров эмоционально высказался о смерти отца.