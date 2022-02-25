Покупать или ждать снижения цен: аналитик дал прогноз по рынку бытовой техники в РФ

Аналитик Воложкин рассказал о причинах роста цен на бытовую технику в РФ

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

По словам специалиста, снижения цен ждать не стоит. В этом виновата не только политическая обстановка, но и отсутствие собственного производства в России.

Украинский кризис и санкции, наложенные Западом, спровоцировали стремительный рост цен бытовой техники в российских магазинах. По данным источников, DNS, «М. Видео» и другие гиганты в сфере продажи электроники повысят цены уже до марта 2022- года. Аналитик рынка бытовой техники Руслан Воложкин пояснил 5-tv.ru, почему цены так быстро растут, и дал прогноз, стоит ли сейчас покупать технику по завышенным ценам.

Почему растет стоимость производства бытовой техники

По мнению специалиста, пока на мир бытовой техники влияет политическая обстановка, а также решения западных стран. На данный момент собственным производством обладают всего несколько заводов, и то большая часть принадлежит владельцам из Европы и США.

«Производство мелкой бытовой техники — сплит-систем, посудомоечных машин, компьютеров — нет от слова „вообще“. У нас есть производство холодильников, газовых плит, стиральных машин. Но они тоже сильно зависят от комплектующих поставок, политической обстановки», — пояснил эксперт.

Будущее и стабильность бытовой техники за локальным производством в России, на которое не будет влиять политическая обстановка. Но на данный момент это — утопия, потому что даже комплектующие для бытовой техники производят вне РФ.

Почему растут цены в магазинах

Во-первых, более 80% держателей бренда — вендоров, работают с отсрочкой платежа. Те остатки, которые находятся на складе, будут оплачиваться по новому курсу доллара, поясняет аналитик.

Во-вторых, будущее пополнение запасов будет происходить по новым ценам. К стоимости устройства добавят не только разницу в конвертации, но и разницу в производстве. Когда цена сырья повысится в Китае, то и готовый продукт станет дороже.

Ждать ли покупателям понижения цены

Как правило, цены в обратную сторону не двигаются. Сейчас многие производители с большими запасами товара на складах, постараются нивелировать, считает эксперт.

«Если товар уже оплачен по старому курсу, и цена зафиксируется, то они сделают подорожание менее резким. Запасы склада используют как буфер, который сдержит резкое подорожание», — поясняет аналитик.

Но подорожания не избежать, и текущий рост цен — лишь первая волна. Если курс доллара не стабилизируется и обстановка ухудшится, то будет вторая, третья волна подорожания.

Накажут ли игроков рынка за повышение цен

Повышение цен — не попытка заработать больше, а сохранить заработанное, потому что в ближайшее время расходы увеличатся. Все правомерно и логично, считает аналитик.

«Нужно просто понимать специфику работы, потому что через 60-90 дней большую часть товаров и комплектующих будут оплачивать вендоры, держатели брендов, заводы», — уверен Руслан Воложкин.

Между тем адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru заявил, что есть орган воздействия на предприятия, которые резко поднимают цены — Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Чтобы наказать ритейлера, необходимо обратиться в ведомство с соответствующим заявлением. Массовые обращения могут стать самым эффективным воздействием на предприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что магазины по-разному отвечают на вопрос о внезапном повышении цен. Так, в «М. Видео» рост списали на гендерный спрос в рамках праздников. А владелец сети DNS назвал рост «распределением дефицита».