Какие санкции Запад ввел против России после первого дня спецоперации в Донбассе

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Евросоюз выступил против предложения США отключить Россию от SWIFT

Фото, видео: ТАСС / JOHN THYS / POOL

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Специальная военная операция России

Президент США Джо Байден заявил, что новые ограничения должны наполовину сократить экспорт высокотехнологичной продукции РФ.

Лидеры стран Евросоюза договорились о новом пакете ограничений против России. В черный список внесут дополнительные организации и физические лица, санкции затронут также визовую политику. Чехия уже объявила, что останавливает выдачу въездных документов россиянам.

Новые меры озвучили в США. Вашингтон планирует повлиять на российский экспорт и высокотехнологичные отрасли. Подробности — у корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

У Джо Байдена спецобращение к нации, но на самом деле — к России. Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Нацелился на аэрокосмическую отрасль, судостроение, космические программы и в целом — экономику.

«Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт российской высокотехнологичной продукции», — сказал Джо Байден.

Кроме того, Минфин США предписал в течение 30 дней на территории США корсчета Сбербанка, Газпромбанка и некоторых других российских финансовых учреждений. При этом отключение России от межбанковской системы SWIFT в американском пакете санкций пока не фигурирует. Байден дал понять — европейцы против.

Это будет проверка на прочность евроатлантической солидарности — все 27 стран должны одобрить новые санкции. Что касается энергетической сферы — возможен такой же раскол, как и по SWIFT.

«Мы не можем принять предложения, которые поставили бы под угрозу энергоснабжение и газоснабжение Венгрии, а также поставили бы под угрозу низкие энергозатраты семей», — объяснил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Отдельно от Евросоюза свой санкционный удар наносит Лондон. В его черном списке — банк ВТБ, авиакомпания «Аэрофлот» — а значит и все ее британские рейсы, — Объединенные Авиа- и Судостроительная корпорации, «Ростех», Уралвагонзавод и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

При этом военное участие в украинском конфликте для американского Белого дома, как и для Альянса в целом, — исключена. Хотя НАТО вновь стягивают дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы.

«Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», — заверил Байден.

Тем временем нарастает напряжение на дипломатическом фронте. Для Чехии этот день, вероятно, стал долгожданным поводом оборвать связи с не только с Москвой, но и другими российским городами

«Мы отзываем свое согласие на деятельность Генконсульства в Карловых Варах и Брно, одновременно мы приостанавливаем работу наших консульств в Петербурге и Екатеринбурге. Мы останавливаем сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших диппредставительствах. Исключения сделаны для выдачи виз по гуманитарным соображениям», — сказал Петр Фиала, премьер-министр Чехии.

Следом сразу несколько стран раздумывают прекратить выдачу своих шенгенских виз для россиян. Но вот все страны ЕС пока не готовы пойти на столь радикальный шаг.

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