CNN сообщает о переходе аэропорта «Антонов» на Украине под контроль ВКС РФ

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Ранее поступала информация о высадке российского десанта в районе воздушной гавани Киева.

Аэропорт «Антонов» в городе Гостомель в Киевской области Украины находится под контролем российской армии. Об этом сообщил в эфире корреспондент CNN.

Мэттью Чэнс отметил, что об этом ему рассказал командир группы росссийских военных, которые высадились в аэропорту.

Ранее поступала информация о высадке российского десанта в районе воздушной гавани Киева.