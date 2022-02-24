Фото, видео: ТАСС / SERGEY KOZLOV; Соцсети

Утром 24 февраля по указанию Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация.

В соцсетях сообщается о появлении российских военных в Харькове. На появляющихся кадрах видны танки ВС РФ на фоне билбордов «Украина — это Европа».

На других видео, публикуемое местными жителями, показаны отряды ВСУ спешно покидающие Харьковскую область.

По данным Минобороны РФ, подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

Утром 24 февраля по указанию Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация. Президент России особо подчеркнул, что те военнослужащие Украины, которые добровольно сложат оружие, смогут спокойно вернуться к своим семьям.