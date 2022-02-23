🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 23 февраля, убывающая Луна продолжает оставаться в знаке Скорпиона. Сегодня лучше избегать стремительных действий и посвятить день себе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 февраля, убывающая Луна продолжает оставаться в Скорпионе. В такие дни важно избегать стремительных действий и торопливых решений. Лучше всего посвятить день себе и близким: своему физическому и ментальному здоровью, наведению порядка дома и уютным разговорам.

Долголюбы: ТОП-5 знаков зодиака, которые долго не могут забыть свою любовь

♈ Овен

Вы немного расстроены, Овны, и на это есть веские причины. Вы чувствуете, что в обозримом будущем у вас не будет прорывов в профессиональной жизни. Звезды рекомендуют вам не переживать слишком сильно по этому поводу. Просто продолжайте заниматься любимым делом. Вы находитесь там, где вам положено быть, и растете устойчивыми темпами.

Космический совет: продолжайте заниматься любимым делом и ни о чем не переживайте.

♉ Телец

Вы заслуживаете того, чтобы вас любили всем сердцем, Тельцы. Вы заслуживаете того, чтобы вас обожали, несмотря на ваши так называемые недостатки. И вы заслуживаете быть с тем, кто любит вас просто так и не хочет в вас ничего изменить. Итак, отбросьте маски и отпустите барьеры, которые стоят на пути к такой любви.

Космический совет: посвятите день любви.

♊ Близнецы

Кому и чему вы уделяете все свое внимание, Близнецы? Подумайте, стоят ли того эти занятия или люди. Быть может, пришла пора порвать с токсичным партнером или научиться отказывать слишком назойливым коллегам. Попробуйте чаще говорить «нет» — вы удивитесь, как много людей пользуются вашей безотказностью и совсем не беспокоятся о вас.

Космический совет: научитесь охранять личные границы.

Страшны во гневе: пять самых вспыльчивых знаков зодиака среди мужчин и женщин

♋ Рак

В вашей жизни начались перемены, Раки. Перемены, которые вам сейчас не нравятся, но приведут к лучшему. Путешествие на другую сторону требует, чтобы вы расстались со старым. Это касается не столько и не только вещей, сколько идей и устаревших образов будущего. Помните, что Вселенная поддержит вас, и поборите страх перед неизвестным.

Космический совет: перемены не наступят, если вы не перестанете цепляться за прошлое.

♌ Лев

Бывают времена, когда мы должны тратить деньги, а бывают времена, когда следует экономить. Звезды призывают вас заняться последним, Львы. Итак, спланируйте бюджет и строго придерживайтесь его. От несерьезных расходов вообще лучше отказаться. И еще не забудьте оглядеться по сторонам, возможно у вас дома есть то, что вам не нужно, но может быть выгодно продано.

Космический совет: сегодня звезды призывают вас экономить деньги.

♍ Дева

Если вы собираетесь ждать, когда Вселенная вмешается в вашу жизнь, чтобы все наладить, ждать вам придется очень долго, Девы. Засучите рукава и принимайтесь за работу, даже если она грязная. При необходимости не бойтесь прикинуться плохим полицейским или сказать кому-то горькую правду. Так необходимые перемены наступят гораздо быстрее.

Космический совет: хватит ждать чудес от Вселенной, вы и сами можете их сделать.

Страстный или надежный? Какой тип любви подойдет женщинам разных знаков зодиака

♎ Весы

Весы, вы всегда стараетесь сделать так, чтобы всем вокруг было комфортно. И это большая проблема. Беспокойство о чужих проблемах и помощь в их решении истощает ваши силы. В результате у вас не остается ресурсов на себя. Сегодня сместите фокус. Пора заняться собой, своей радостью и счастьем.

Космический совет: сегодня вам нельзя беспокоиться о других — только о себе.

♏ Скорпион

Обратите внимание на свое психологическое состояние, Скорпионы. Задумайтесь, что может вывести вас из себя? Если почти любая мелочь, то пора заняться лечением душевных ран. Помните, что вы не должны делать это в одиночку. Обратитесь к своему терапевту или целителю — даже если это просто близкая подруга или друг.

Космический совет: займитесь лечением душевных ран.

♐ Стрелец

«Плыть по течению» иногда необходимо, но нередко это бывает проигрышной стратегией. Сегодня подумайте о том, в каких областях жизни вам нужно немного больше дисциплины. Только не нужно быть слишком строгими к себе. Правильные ответы довольно простые. Например, в сфере личных отношений ключом к успеху будет простая последовательность.

Космический совет: вам нужно чуть больше самодисциплины сегодня.

От муладхары до сахасрары: какие чакры доминируют у разных знаков зодиака

♑ Козерог

Тема здоровья и хорошего самочувствия должна стать приоритетной для вас, Козероги. Слишком долго вы откладывали заботу о своем теле и духе. Добавьте немного физической активности, начните делать зарядку, посетите специалистов, сдайте анализы. Сделайте привычкой необходимость ухаживать за собой.

Космический совет: проверьте свое здоровье.

♒ Водолей

В нашей жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что тяжелая работа, которую мы выполняем, ни к чему не приводит. Это именно то чувство, с которым вы можете столкнуться сегодня. Однако не позволяйте себе разочаровываться, Водолеи. Вы находитесь там, где должны быть. В сложные времена успех — это просто не откатываться назад.

Космический совет: требуйте того, что вы заслуживаете.

♊ Рыбы

Если вам свойственно ругать и принижать себя, то хватит это делать, Рыбы. Вы должны научиться хвалить себя, одобрять свои действия, даже если они закончились провалом. Ошибки воспринимайте как опыт, а себя — как человека, которому еще многому предстоит научиться. Не нужно произносить обидных слов в свой адрес, похвала намного лучше способствует движению вперед.

Космический совет: научитесь любить себя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие черты характера мешают знакам зодиака построить крепкие отношения.