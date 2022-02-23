Сын лежал мертвым две недели: Олег Вавилов пережил трагедию за шесть лет до смерти

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Звезда программы «Кабачок „13 стульев“» скончался 22 февраля. За шесть лет до этого он на какое-то время перестал выходить в свет после ужасного происшествия.

Актер театра Сатиры, народный артист РФ Олег Вавилов пережил ужасную трагедию за шесть лет до смерти. Именно после нее он на какое-то время перестал выходить на сцену и в свет в 2016 году. Считалось, что причиной этого была болезнь, но на самом деле ею оказалась ужасная смерть единственного сына Георгия, пишет «Экспресс газета».

Георгий Вавилов появился на свет в браке Олега Вавилова с Наташей Батаен в 1981 году. Хоть долгой и счастливой жизни у его родителей не сложилось, Георгий всегда поддерживал хорошие отношения с отцом. Он даже пошел по его стопам и тоже стал актером — служил в Малом театре.

В конце января 2016 года Олег Михайлович вернулся из рабочей командировки и позвонил жене, хотел поговорить с 34-летним сыном. Та ответила, что наследник спит. Когда артист перезванивал в следующие дни, ответ был аналогичным. В итоге обеспокоенный отец не выдержал и приехал к ним в квартиру. Экс-супруга не открывала дверь, пришлось привлечь сотрудников МЧС.

«Их взору предстала страшная картина: безумная женщина и ее мертвый уже много дней сын. Как установила экспертиза, Егор (так сына Вавилова называли близкие — Прим. ред.) скончался внезапно от разрыва сердца и пролежал в своей комнате на кровати две недели! Наташу определили в хорошую психиатрическую больницу, но никто не мог облегчить ее страдания — тяжелая форма шизофрении на фоне сильнейшего стресса», — пишет издание со ссылкой на журналистку Ольгу Белан.

По информации портала, мама Георгия пережить горе не смогла — вскоре ушла из жизни вслед за сыном. Ее похоронили рядом с ним на Щербинском кладбище. Там же, скорее всего, упокоится и скончавшийся в возрасте 72 лет Олег Вавилов.

Театр Сатиры сообщил о смерти Олега Вавилова 22 февраля. Актер почти 20 лет прослужил на его подмостках. Именно на сцене, а не перед софитами Вавилов раскрылся как артист. Служил искусству он самоотверженно - весной прошлого прямо на сцене у артиста случился инсульт. Однако он доиграл спектакль и только после уехал на скорой в реанимацию.

В числе самых известных работ Олега Вавилова на экране — роль пана Збышека в программе «Кабачок „13 стульев“». Этому проекту артист отдал 13 лет жизни, став любимчиком зрителей. Также он известен по сериалу «Бедная Настя» и двухсерийному фильму «Загадочный наследник».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти актрисы из «Кабачок „13 стульев“».