Испанский политолог о признании Россией ДНР и ЛНР: «Очень продуманный ход»

Фото, видео: ТАСС / Воронцова Таисия; 5-tv.ru

Два указа, подтверждающих независимость двух самопровозглашенных республик, президент РФ Владимир Путин подписал 21 февраля. Он также обратился к Киеву с требованием прекратить атаковать регионы.

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик — единственно возможное и правильное решение в ситуации с украинским кризисом, зашедшей в тупик. Тот факт, что Запад продолжает грозить введением санкций, уже мало кого волнует, ведь прежде всего от ограничений пострадает он сам. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил испанский политолог Сезар Видаль.

«НАТО, ЕС и Великобритания пытаются поставить шах и мат России, но РФ очень грамотно ведет эту игру. Признание независимости — это самый продуманный ход, который Россия могла бы сделать в сложившейся ситуации. Украина, очевидно, не хочет соблюдать Минские соглашения, поэтому то, что сделала Россия, было единственно возможным выходом», — констатировал эксперт.

Анализируя угрозы иностранцев относительно введения санкций против необъятной, Видаль заметил, что это вряд ли возымеет эффект. Так, например, Запад все еще зависит от России, как от главного поставщика нефти и газа. А отключение РФ от международной системы межбанковских платежей SWIFT и вовсе бесполезно.

«Проблема заключается в том, что тогда при оплате российских газа и нефти у Западной Европы будут большие проблемы: как им платить? Приносить деньги наличными в чемодане и оставлять под дверью посольства?» — задал риторический вопрос Сезар Видаль.

Подводя итог вышесказанному, политолог отметил, что в войне против России Запад уже проиграл. Шансов раскачать ситуацию у зарубежных партнеров нет совсем: слишком грамотная стратегия у правительства РФ.

С просьбой о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик к президенту РФ Владимиру Путину обратились главы регионов 21 февраля. В тот же день российский лидер подписал два указа, подтверждающих новый статус территорий, — отныне их можно считать независимыми государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России назвали президента Украины Владимира Зеленского бездушным циником за слова о Донбассе.