🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 22 февраля, убывающая Луна в знаке Скорпион обещает спокойный и приятный день. Подходящее время собраться с мыслями и определиться с планами на будущее.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 февраля, убывающая Луна находится в знаке Скорпион. В этот день важно не торопиться с принятием решений. Используйте это время для того, чтобы собраться с мыслями, определиться с планами на будущее.

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♈ Овен

Сегодня вам стоит сосредоточиться на вашей внутренней силе. Найдите способ восполнить жизненную энергию, которая в последнее время утекала, словно вода сквозь пальцы в череде нескончаемых забот. Поймите, что так дальше продолжаться не может. Исправить ситуацию поможет небольшое путешествие в компании людей, которые вас всегда понимают.

Космический совет: найдите способ восстановить свои силы.

♉ Телец

Возможно, что-то в этот день пойдет не по плану. Несмотря на то, что вы больше всего не любите неожиданности, стоит принять возникшие обстоятельства как данность. Вы этого пока не понимаете, но происходящие перемены — есть план судьбы и не нужно ему сопротивляться. Расслабьтесь и позвольте другим принимать самостоятельные решения.

Космический совет: не сопротивляйтесь обстоятельствам.

♊ Близнецы

Сегодня вы можете ощутить, что завязли в заботах. Пора признаться себе — что же удерживает вас от решительных шагов, благодаря которым все могло бы измениться к лучшему? Поймите, что от вас зависит то, как вы живете. И как бы не было трудно, придется самостоятельно исправлять ситуацию, но для этого вам нужно измениться внутреннее.

Космический совет: научитесь заботиться о себе.

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♋ Рак

Не всех целей удастся достигнуть с первой попытки. Вам может показаться, что все обстоятельства против. Однако, вам стоит посмотреть на ситуацию под другим углом. Не пытайтесь пробить стену — сначала проверьте, не исключено, что рядом есть дверь.

Космический совет: идите по пути наименьшего сопротивления.

♌ Лев

Вас ждет благоприятный, насыщенный день. Переполняющая вас энергия позволит совершить то, что прежде казалось почти невозможным. Вы сами будете удивлены, как легко вам удастся справиться со сложными задачами. Почувствовав вашу силу, многие захотят попросить вас о помощи. Не стоит отказываться, так вы сможете заручиться поддержкой людей, которая в ближайшем будущем вам очень пригодится.

Космический совет: проявите великодушие и не отказывайте в помощи.

♍ Дева

Вы все время мысленно возвращаетесь к своим неудачам и пытаетесь понять, что сделали не так. Стоит ли себя корить? Так вы только усиливаете страдания, но не приходите ни к какому конкретному результату. Пора перестать думать о прошлом. Сделайте над собой усилие и заставьте себя вернуться в реальность. Живите здесь и сейчас. Отпустите то, что было и сразу почувствуете себя лучше.

Космический совет: отпустите прошлое и подумайте о будущем.

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♎ Весы

Путь к успеху никогда не бывает прямым и идеально ровным. На нем возможны и неожиданные крутые повороты, и глубокие ямы, из которых придется выбираться, чтобы вновь идти вперед. Поэтому, если что-то пока не получается так, как вы задумали, не отчаивайтесь. Постарайтесь в любой ситуации сохранять равновесие и не терять самообладания. Окружающие, увидев ваш настрой, будут только больше вас уважать и предложат свою поддержку.

Космический совет: не теряйте боевой настрой и верьте в свой успех.

♏ Скорпион

Сегодня вам будет полезно отказаться от шумных компаний и активного времяпрепровождения. Побыть дома, в уютной обстановке с чашечкой любимого чая и книгой — что может быть лучше? Дело в том, что вам нужно собраться с мыслями. В последнее время вы порядком устали и ваши силы на исходе. Пришло время дать себе отдых, иначе вы не сможете продуктивно выполнять свои обязанности.

Космический совет: побудьте наедине с собой и соберитесь с мыслями.

♐ Стрелец

Поймите, что окружающие не обязаны подстраиваться под ваши желания. Не стоит требовать слишком многого. Если вы не будете упорствовать, то скоро вам станет очевидно — все раздражающие вас затруднения на самом деле были к лучшему. Просто судьба таким образом подсказывала вам правильный путь, который вы прежде не замечали.

Космический совет: будьте терпимее к окружающим и не спорьте.

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♑ Козерог

Стоит отвлечься от суеты. Вам необходимо прислушаться к своей интуиции прежде, чем принимать важное решение. На пользу пойдут прогулки на свежем воздухе и медитация. Полагаете, это праздное времяпрепровождение? Поверьте, что это не так. Иногда можно поставить все события на паузу, чтобы правильно оценить свои возможности, цели и определить шаги, которые нужно будет принимать уже в ближайшем будущем.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции прежде, чем принимать решение.

♒ Водолей

Несмотря на то, что ваши планы могут быть сегодня нарушены, в глубине души вы поймете — это к лучшему. Кажется, что вокруг царит настоящий хаос, однако в нем вам постепенно откроется скрытый смысл. Справиться с ситуацией вам поможет установка — принимай жизнь такой, какая она есть. Воспользуйтесь моментом и наведите порядок в своей жизни. Не исключено, что какие-то отношения пора оставить в прошлом. К чему тянуть в новую жизнь то, что уже закончилось?

Космический совет: наведите порядок в душе и мыслях.

♊ Рыбы

Иногда Вселенная дает нам подсказки, но мы упорно не хотим их замечать. Задумайтесь, правильный ли вы выбрали путь? Пора начать делать то, что для вас действительно важно. Не все это поймут и не все поддержат, но так ли важно, что подумают люди? Будьте искренними и верьте в свою мечту, и тогда все преграды, которые казались такими непреодолимыми, развеяться, словно туман на рассвете.

Космический совет: продолжайте делать все для реализации своей мечты.

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