Что Путин сказал россиянам в своем обращении по Донбассу?

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

По словам президента РФ, Москва со своей стороны сделала все для сохранения территориальной целостности Украины.

Президент РФ Владимир Путин после длительной сессии Совбеза России и нескольких телефонных разговоров выступил с телеобращением к гражданам РФ. Он отметил, что обострение конфликта в Донбассе стало критическим, после чего в своей речи объяснил важность происходящего для россиян.

Не просто соседи

Путин подчеркнул, что Украина — не просто соседняя страна, но весомая часть истории России. При этом лидер РФ напомнил, что в своем современном виде государство было создано искусственно, за счет отторжения части исторических территорий.

«Современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. У жителей никто ничего не спрашивал», — заявил он.

Также, обращаясь к событиям конца прошлого века, Путин напомнил, что после развала Советского Союза между Киевом и Москвой были установлены партнерские отношения, пока Украина не начала их перетягивать в сторону иждивенчества.

Нож у горла

Сейчас же Киев и вовсе хочет организовать в Донбассе, по сути, подпольную террористическую деятельность и вести войну против Москвы с помощью своих западных партнеров, которые открыто наводняют Украину оружием. Не исключено, что в арсенале появятся и ядерные боеголовки.



В случае же принятия Незалежной в состав НАТО, на ее территории появится американское вооружение. Фактически, по мнению президента РФ, это станет «ножом у горла» России. Сейчас, когда НАТО, не скрываясь, называют РФ «главной военной угрозой, а между Москвой и Вашингтоном разорван Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуация становится крайне опасной.

Президент России подчеркнул, что Москва имеет полное право в сложившейся ситуации принимать ответные меры для обеспечения собственно безопасности. Несмотря на то, что РФ сделала все, что могла, для сохранения территориальной целостности соседнего государства, настроения и режим в Украине не меняются. Потому Владимир Путин принял давно назревшее решение — подписал документ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

После этого главы республик поставили свои подписи под соглашением о дружбе и взаимопомощи с Россией.

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