Автора песни «Стоят девчонки» Александра Колкера едва не зарезали в Петербурге

Фото: Kino-teatr.ru

На 88-летнего композитора совершено нападение в лифте его собственного дома.

В Петербурге на известного композитора Александра Колкера, автора всенародно любимой песни «Стоят девчонки» совершено нападение. 88-летнему деятелю искусств нанесли несколько ножевых ранений прямо в лифте собственного дома.

Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, от пострадавшего получено заявление о нападении. Композитор был в сознании и сам вызвал скорую помощь. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, его разыскивает полиция.

Все произошло, когда Колкер вошел в кабину лифта своего дома в районе Черной речки в Северной столице. За ним последовал также неизвестный мужчина в шапке и маске и почти в тот же миг набросился на музыканта и стал его душить, после чего нанес несколько ножевых ранений. К счастью, травмы оказались не серьезными.

Александр Колкер — заслуженный деятель искусств РСФСР, автор музыки к песням звезд отечественной эстрады, среди которых Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, и многие другие. Многие поколения поклонников музыканта знают его композиции — «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли». Супруга композитора — известная певица, народная артистка России Мария Пахоменко, которая непередаваемо исполняла песни Колкера. Она скончалась в 2013 году.

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