Подозреваемый в расправе над продавцом секс-шопа: «Я забрал два массажера»

Фото, видео: Depositphotos / merrydolla; 5-tv.ru; Youtube / МВД МЕДИА

По словам задержанного мужчины, увидев в его руках нож, работница магазина пригрозила нажать тревожную кнопку, и он «сорвался» и нанес жертве полтора десятка ударов.

Задержанный по подозрению в убийстве девушки-продавца секс-шопа житель Петербурга признал свою вину и рассказал следователям, за что изрезал ее ножом. Видео допроса опубликовали представители МВД. Сегодня утром правоохранители схватили его в съемной квартире. Нападение на сотрудницу магазина интимных товаров произошло поздним вечером 18 февраля.

Как пояснил подозреваемый, он намеревался ограбить торговую точку, пришел к ее дверям поздним вечером, но побоялся входить до 22:00. Вокруг еще работали другие лавки, кроме того, в секс-шопе были посетители. Мужчина бродил по улице Дыбенко и выжидал. Когда стало, по его мнению, безопасно, перешел к исполнению преступного плана.

«Когда я зашел, девушка вышла, я пригрозил ей ножом, попытался ограбить, хотел, чтобы она зашла в подсобку. Просил ее зайти в подсобку, чтоб закрыть ее там и ограбить. Она сказала, что сейчас нажмет (тревожную - Прим.ред.) кнопку, и я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз. Я забрал два массажера, стимуляторы мужские», — рассказал задержанный.

На вопросы следователя, признает ли он свою вину и раскаивается ли, ответил положительно.

Погибшей девушке сегодня могло исполниться 34 года. Она получила как минимум 12 ножевых ранений. По записям с камер наблюдения в магазине видно, что ее били лезвием с силой — в живот, в шею, на мольбы пощадить не реагировали. Когда преступник забрал две злосчастные коробки вожделенных массажеров и скрылся, его жертва была еще жива. Она позвонила коллеге, та вызвала скорую помощь и полицию.

Прибывшие на место медики и правоохранители нашли девушку мертвой. Терять сознание она начала еще во время телефонного разговора с коллегой, просила поспешить с помощью, понимая, что уже не в состоянии держаться на ногах.

В настоящее время, по данным Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный в рамках расследования уголовного дела передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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