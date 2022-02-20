Миронова вспомнила о последних днях страдающих тяжелой болезнью Евгении Брик

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У покойной актрисы осталась 12-летняя дочь. Впечатлительной девочке не хотели говорить о смерти любимой мамы.

Пожелавшая скрыть свой диагноз Евгения Брик приняла решение невероятной силы и мужества. Так в шоу на НТВ охарактеризовала поступок покойной актрисы ее коллега Мария Миронова. Звезда вспомнила о последних днях коллеги, которая не подавала виду, что что-то не так.

«И она так хотела, насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — отметила артистка.

По словам Мироновой, такой уход Брик стал для многих шоком. Никто не подозревал, что буквально недавно отмечавшая юбилей в Венеции актриса скоропостижно скончается.

«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», — поделилась воспоминаниями Миронова.

Последние годы своей жизни Евгения Брик боролась с тяжелым недугом. К сожалению, она проиграла в неравной схватке. Звезда «Стиляг» скончалась в Лос-Анджелесе. Там же было решено провести официальную церемонию прощания с актрисой.

Точная причина смерти Брик пока что держится в тайне, однако пресса и поклонники актрисы подозревают, что все-таки это была онкология. На такие мысли их натолкнула короткая стрижка звезды и значительная потеря веса.

У актрисы осталась 12-летняя дочка Зоя и супруг Валерий Тодоровский. Девочке не хотели рассказывать о смерти матери, боясь навредить ее психике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто стал главным владельцем имущества покойной Евгении Брик.