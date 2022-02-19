Сказка закончилась? Зинатуллина заявила о разводе с Моргенштерном

Фото: Instagram @influesii

Насколько правдиво сообщение, пока неясно, но поклонники бьют тревогу.

Знаменитый блогер Дилара Зинатуллина озадачила поклонников новым постом в Instagram. Девушка выложила несколько счастливых фото с мужем-рэпером Моргенштерном и неожиданно для всех сообщила, что готова развестись. Что произошло в семье и к чему такие намеки, молодая особа не объяснила.

На снимках Зинатуллина и Моргенштерн выглядят, как страстная пара. Музыкант обнимает красавицу-жену, та нежно его целует. Кажется, влюбленные наслаждаются романтикой и свободой. Но что же происходит с ними на самом деле?

«Записали фит (Feat — совместный трек — Прим. ред.). Мы разводимся», — сообщила юзерам Дилара.

Instagram @influesii

Опечаленные известием фолловеры попытались «докричаться» до супруги Моргенштерна. Кто-то решил, что влюбленные ловят хайп в преддверии релиза трека, а кто-то действительно поверил в крах союза.

«Куда? Зачем? Почему? Вы что?!»

«Не говорите мне, что это правда… Самая лучшая пара!»

«Да просто хайпануть хотят»,

«Если они разведутся, я вообще потеряю веру в любовь», — категорично заявляли юзеры.

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