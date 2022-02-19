Названа точная причина смерти 72-летнего Бориса Невзорова

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Известный актер скончался 18 февраля. У него остались трое детей и молодая супруга.

Смерть народного артиста России Бориса Невзорова стала неожиданностью не только фанатов и коллег по работе, но и близких людей. Здоровью, силам и энергии звезды сериала «Дальнобойщики» окружающие всегда завидовали. До последних дней своей жизни он выходил на сцену и снимался в кино, а несколько лет назад в третий раз стал отцом — молодая супруга родила дочку Настю… К несчастью, сгубила гения опасная инфекция.

«Умер, ковид», — сообщила печальную новость директор Малого театра, где служил Невзоров, Тамара Михайлова.

Товарищи и коллеги выражают соболезнования семье народного артиста России. Юная наследница Настя едва ли понимает, что произошло и почему знаменитого папу она больше никогда не сможет обнять, а вот состояние вдовы актера — сотрудницы бухгалтерии Елены Хрипуновой — трудно себе представить. Всего пару лет назад она вместе с мужем радовалась появлению первенца. Вот как сам гений говорил о грядущем пополнии в семействе.

«По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем! У Лены уже возраст, 45, а для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!» — цитирует актера «Экспресс газета».

Всего у Бориса Невзорова трое наследников, рожденных в разных браках. Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе каждого из них.