Умер актер Борис Невзоров

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Народному артисту РФ было 72 года.

Умер советский и российский актер Борис Невзоров. Трагическую новость о 72-летнем народном артисте РФ, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщает ТАСС. По ее словам, причиной ухода знаменитости из жизни стал коронавирус.

«Сегодня (он — Прим.ред.) умер, ковид», — сказала Тамара Михайлова.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края в семье партийного работника Георгия Иосифовича Невзорова. Детство и юность будущий актер провел в Астрахани. В 1967–1968 годах служил в Астраханском ТЮЗе.

В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где проучился два курса. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1975 по 1982 годы был участником труппы Московского Нового драматического театра.

С 1984 по 1986 годы — был актером Театра имени Моссовета, затем вернулся в Московский Новый Драматический театр. С 1989 по 1991 годы работал на ЦКДЮФ имени Горького. С 1993 по 2005 годы — актер Московского драматического театра имени Станиславского.

С 2005 года Борис Невзоров был актером Малого театра. Кроме прочего, народный артист РФ преподавал в ГИТИСе.

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