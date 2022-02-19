Время реализовать творческий потенциал: астропрогноз на неделю с 21 по 27 февраля

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Астролог Алена Никольская рассказала, что благодаря празднику День защитника Отечества, предстоящая неделя будет переполнена энергией.

Очередная неделя предусматривает для людей целый каскад разноплановых астрологических аспектов. Мало того, ее середина знаменуется 23 февраля — Днем защитника Отечества. Мужской праздник привлечет энергетику сильного пола, поэтому основные аспекты, по словам астролога Алены Никольской, будут посвящены именно с ней. Обо всех аспектах на предстоящую неделю, с 21 по 27 февраля, предсказательница поведала в беседе с 5-tv.ru.

«Марс находится у нас в знаке Козерога. Марс как раз отвечает за наших мужчин, за их деловые качества, за их волю, за их активность, за их движение вперед. И Марс в Козероге очень деятельный, поэтому если вам важно где-то сделать большой шаг вперед, если вам важно сейчас в чем-то достичь каких-то вершин, достижений, заявить о себе — сейчас самое подходящее время», — рассказала специалист.

Однако, по ее словам, стоит быть аккуратными, ведь Меркурий с 23 по 26 февраля будет находиться в напряженных аспектах с Ураном. Это значит, что вполне вероятны непредсказуемые события: вроде агрессии от неуравновешенных людей или техногенных катастроф.

«Поскольку у нас Меркурий отвечает за все, что связано с поездками, коммуникациями, информацией и любыми гаджетами в квадратуре, в конфликтном аспекте с Ураном — он может нас подвести», — отметила Никольская.

Она уточнила, что техника, начиная с привычных гаджетов в виде телефона до приборов на борту самолета — может внезапно выйти из строя. Особо осторожными в эти дни необходимо быть людям, которые работают с опасным оборудованием и веществами.

«Пожалуйста, постарайтесь на этой неделе никуда не летать. Уж очень напряженные аспекты. Может пойти все не так, как хотелось бы», — посоветовала специалист.

Предстоящая неделя буквально создана для реализации креативного потенциала творческих личностей, ведь в эти дни эмоции будут переполнять абсолютно всех людей. Поэтому даже те, кто никогда не проявлял себя в искусстве, захотят высвободить эту энергию.

«Для того, чтобы эти негативные эмоции не выбили вас из колеи, поставьте музыку. Ту музыку, которая вам нравится. Будьте вообще в музыкальном пространстве. Если вы хотя бы иногда читаете какие-то стихи. — рекомендует астролог. — Почитайте стихи, которые вам нравятся».

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