Первые автобусы с эвакуированными детьми покидают Донецк

Фото, видео: ТАСС / Сазончик Константин; 5-tv.ru

Эта мера принимается для предотвращения жертв среди гражданского населения в связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали массовую эвакуацию жителей на территорию России. Как сообщалось ранее, эта мера принимается для предотвращения жертв среди гражданского населения в связи с обострением ситуации на юго-востоке с Украиной.

На появившихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах видно, что вывозят в первую очередь детей, после также эвакуируют женщин и пожилых людей. Воспитанников детских домов собирают группами и проводят к ожидающим их автобусам.

На выезде из Донецка движение очень плотное, на трассе множество автомобилей. Люди спешно покидают свои дома.

Ранее срочную эвакуацию граждан объявил глава ДНР Денис Пушилин. Позднее о решении вывезти мирных жителей на безопасную территорию сообщил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Как стало известно, российская сторона уже готова к приему беженцев. Власти Ростовской области создали оперативный штаб. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, сейчас от властей ДНР и ЛНР ожидается информация о количестве людей, чтобы определить места для их размещения.

«Никто не будет брошен, это наши люди», — подчеркнул Водолацкий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по десять тысяч рублей.