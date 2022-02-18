Чурикова опечалена смертью Геннадия Юхтина: «Жуткая печаль»

Фото: ТАСС / Смертин Павел

Известный актер скончался после перенесенного коронавируса на 90-м году жизни.

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет в результате осложнений после перенесенного коронавируса. Зрители знали и любили артиста по его ролям в фильмах «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и многим другим. Друзья и коллеги знаменитости глубоко опечалены этим трагическим известием.

Как рассказала актриса Инна Чурикова, ей не довелось встречаться с Юхтиным на съемочной площадке, но то, что ушел еще один представитель блестящего поколения выдающихся артистов нашей страны, очень горько осознавать.

«Он не был моим партнером в кино. Это жуткая печаль. Не только того времени (артисты — Прим.ред.), но и этого уходят. <…> Печально очень», — призналась Чурикова в интервью телеканалу «360».

О смерти Геннадия Юхтина стало известно сегодня. По словам источника из окружения актера, он так и не смог оправиться после ковида. Артист попал в больницу с пневмонией чуть более недели назад.

В ходе лечения ему стало заметно лучше, и он стал просить медиков отпустить его домой. Однако оказалось, что о полном выздоровлении говорить было рано. Организм Юхтина не справился с последствиями болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о главных женщинах и мистических случаях в жизни Геннадия Юхтина.