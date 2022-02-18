Жизни троих детей спас случайный телефонный звонок в Тыве

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Малыши остались дома одни. От электрообогревателя загорелся ковер.

А в Тыве жизни сразу троих детей спас случайный телефонный звонок. Сотрудница центра занятости обзванивала соискателей по вопросам трудоустройства. Но набрав очередной номер, девушка услышала в трубке детский плач.

«По работе позвонила родителям, трубку взяли дети, они громко плакали и кричали», — рассказала главный специалист Центра занятости населения Александра Лундуп.

Плачущий ребенок рассказал, что их квартира горит. Девушка сначала подумала, что дети шутят, и положила трубку, но потом решила перезвонить. Убедившись, что малыши действительно в опасности, она вызвала пожарных и позвонила своим знакомым, которые были рядом с домом многодетной семьи.

Двое мужчин подоспели еще до приезда спасателей, выломали решетку на балконе и вынесли малышей из горящей квартиры. Выяснилось, что дети двух, трех и пяти лет были дома одни. От электрообогревателя загорелся ковер. Малейшее промедление, и все трое могли попросту задохнуться. Их спасителям за проявленный героизм объявили благодарность от МЧС России.