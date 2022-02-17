Фото: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

По словам эксперта, юная спортсменка подверглась колоссальному психологическому давлению, но не случайно, а потому, что она сильный соперник на льду.

Для российской фигуристки Камилы Валиевой последние дни стали особенно тяжелыми. Юная спортсменка подверглась сильному психологическому давлению из-за скандала с допинг-пробой на Играх — 2022. Как рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru кандидат психологических наук Александр Невеев, именно это стало причиной падения юной звезды фигурного катания во время выступления.

При этом специалист отметил, что фигуристке важно понять — весь этот шум в западной прессе был обусловлен тем, что Валиева — действительно сильная, выдающая спортсменка, которую намеревались «выбить из колеи» в столь ответственный момент.

«Испытание выпало тяжелое на долю этой юной девушки. Давление, которому она подвергалась — это происходило, потому что она выдающийся спортсмен. Запад не хочет, чтобы Россия обладала такими спортсменами. Все эти истории с допингом — это не какая-то ничтожная случайность, а спланированная акция, которая была направлена на то, чтобы вывести ее из равновесия», — отметил эксперт.

Сегодня стало известно, что Валиева заняла четвертое место на зимних Играх в Пекине, набрав 141,93 балла за прокат. В ходе выступления фигуристка, показавшая блестящий результат в командном турнире, допустила несколько ошибок. Покинув лед, девушка не смогла сдержать слез.

Золото в одиночном прокате в итоге досталось россиянке Анна Щербакова, на втором месте — Александра Трусова. Бронзу получила японская спортсменка Каори Сакамото.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алина Кабаева высказалась о задержке допинг-пробы Валиевой.