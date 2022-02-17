Павел Воля ответил на вопрос о разводе с Ляйсан Утяшевой

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Шоумен советует — не хочешь потерять любимую женщину, обсуждай конфликты здесь и сейчас.

Популярный комик Павел Воля и спортсменка Ляйсан Утяшева вместе уже почти десять лет. Успешные, неординарные и на первый взгляд, такие разные — они производят впечатление практически идеальной пары и ни разу не дали даже повода говорить о возможном расставании.

Поклонники недоумевают — неужели в звездной семье обходится без ссор и конфликтов? Возможно ли, прожив с человеком не один год ни разу не задуматься о разводе? И если так — то в чем секрет такой идиллии?

Сами супруги признаются — страсть никуда не уходит, если она настоящая. Людей продолжает тянуть друг у другу спустя годы после свадьбы и это не феномен, а норма, если в отношениях есть место для любви.

Как рассказал шоумен, нежно называющий жену Лясей, избегать споров им помогает одно несложное правило, благодаря которому все взаимные претензии удается урегулировать быстро и без последствий.

«Когда вы друг друга любите, когда вы все можете обсуждать, о чем ругаться? Просто надо сесть, поговорить и договориться. У меня есть самое главное правило и у Ляси тоже это правило: если тебе что-то не нравится, сейчас, здесь обсуждай это, немедленно. Не смей выходить из этой комнаты, реши это здесь», — поделился Воля в эфире YouTube-шоу.

По словам знаменитой гимнастки, не стоит ждать, что эмоции, как после первого свидания, будут сопровождать вас на протяжении всей семейной жизни. Но в том, насколько близко ты узнаешь свою вторую половинку, как вы начинаете понимать друг друга по одному взгляду, есть особенное наслаждение, которое стоит смаковать, как истинные гурманы.

Ранее 5-tv.ru писал, чем может грозить смена фамилии Ляйсан Утяшевой.