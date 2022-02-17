🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Онкогинеколог оценил опасность родов для сестры Жанны Фриске

Юлия Федорова 42 736

Онкогинеколог рассказал, опасно ли рожать сестре погибшей Жанны Фриске

Онкогинеколог оценил опасность родов для сестры Жанны Фриске
Эксклюзив

Фото: Instagram @friske_natalia; 5-tv.ru

Жанна Фриске узнала об онкологическом заболевании после родов. Может ли диагноз, погубивший певицу, сказаться на здоровье ее сестры Натальи?

Сестра покойной певицы Жанны Фриске поделилась с подписчиками новостью о скором пополнении. 35-летняя Наталья опубликовала кадры с фотосессии, где нежно придерживает округлившийся животик. По словам Натальи, она долго ждала чудесную новость и лишний раз не говорила о беременности, чтобы уберечь малыша.

Поклонники Натальи и ее покойной сестры поздравили женщину с радостной новостью, пожелали легких родов и здоровье маме и малышу. Но некоторые запереживали о здоровье Натальи Фриске. Все-таки у ее известной сестры во время родов развилось онкологическое заболевание. Жанна узнала о болезни после появления малыша на свет, врачи не смогли ее спасти. В беседе с 5-tv.ru онкогинеколог Илья Карев рассказал, каковы риски, что Наталья Фриске повторит судьбу сестры.

По словам специалиста, Наталья Фриске попадает в зону повышенного риска развития рака. Приняв решение о беременности, женщине необходимо, как минимум, полноценно обследоваться и быть здоровой. Либо пациентке необходимо знать собственные проблемы здоровья и сообщить о них лечащему врачу.

Скорее всего, на этапе планирования беременности Наталья Фриске прошла обследование. Но необходимо предусмотреть все возможные риски.

«Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать — если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание, либо погиб злокачественного процесса эти люди попадают в зону повышенного риска», — объяснил врач.

В первую очередь, на риск развития влияет генетический, наследственный фактор.

«Таких пациентов необходимо обследовать более детально, понимая такой анамнез среди родственников», — рекомендует онкогинеколог.

В назначении обследований необходимо быть более щепетильными. Озаботиться вопросами о возможных рисках необходимо заранее, на этапе до наступления беременности и на этапе планирования беременности, предупреждает врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Фриске напугала поклонников фото из больницы. Тогда женщина призналась, что пошла сдавать анализы и упала в обморок. Не исключено, что тогда состояние Натальи было связано с беременностью.

Новости партнеров

Пульс