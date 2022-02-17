Онкогинеколог оценил опасность родов для сестры Жанны Фриске

Фото: Instagram @friske_natalia; 5-tv.ru

Жанна Фриске узнала об онкологическом заболевании после родов. Может ли диагноз, погубивший певицу, сказаться на здоровье ее сестры Натальи?

Сестра покойной певицы Жанны Фриске поделилась с подписчиками новостью о скором пополнении. 35-летняя Наталья опубликовала кадры с фотосессии, где нежно придерживает округлившийся животик. По словам Натальи, она долго ждала чудесную новость и лишний раз не говорила о беременности, чтобы уберечь малыша.

Поклонники Натальи и ее покойной сестры поздравили женщину с радостной новостью, пожелали легких родов и здоровье маме и малышу. Но некоторые запереживали о здоровье Натальи Фриске. Все-таки у ее известной сестры во время родов развилось онкологическое заболевание. Жанна узнала о болезни после появления малыша на свет, врачи не смогли ее спасти. В беседе с 5-tv.ru онкогинеколог Илья Карев рассказал, каковы риски, что Наталья Фриске повторит судьбу сестры.

По словам специалиста, Наталья Фриске попадает в зону повышенного риска развития рака. Приняв решение о беременности, женщине необходимо, как минимум, полноценно обследоваться и быть здоровой. Либо пациентке необходимо знать собственные проблемы здоровья и сообщить о них лечащему врачу.

Скорее всего, на этапе планирования беременности Наталья Фриске прошла обследование. Но необходимо предусмотреть все возможные риски.

«Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать — если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание, либо погиб злокачественного процесса эти люди попадают в зону повышенного риска», — объяснил врач.

В первую очередь, на риск развития влияет генетический, наследственный фактор.

«Таких пациентов необходимо обследовать более детально, понимая такой анамнез среди родственников», — рекомендует онкогинеколог.

В назначении обследований необходимо быть более щепетильными. Озаботиться вопросами о возможных рисках необходимо заранее, на этапе до наступления беременности и на этапе планирования беременности, предупреждает врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Фриске напугала поклонников фото из больницы. Тогда женщина призналась, что пошла сдавать анализы и упала в обморок. Не исключено, что тогда состояние Натальи было связано с беременностью.