Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Подмосковье. Есть пострадавшие

Фото, видео: 5-tv.ru; ВКонтакте @chp_mozhaysk

Массовая авария произошла на трассе М1 «Белоруссия».

Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, массовая авария произошла на трассе М1 «Белоруссия».

По предварительным данным, на перекрестке, оборудованном светофором, столкнулись большегруз, автобус и два легковых автомобиля. В результате удара транспортные средства получили значительные повреждения. Одна из легковушек перевернулась.

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Можайск — Верея находились семь пассажиров. По счастливой случайности они остались невредимы.

Пострадали женщина и четырехлетний мальчик, ехавшие в одной из авто. Их с различными травмами госпитализировали.

Все обстоятельства произошедшего выясняют автоинспекторы. В результате аварии произошло перекрытие движения по трассе М1 в оба направления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в массовом ДТП в Кемеровской области.