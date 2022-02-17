О каких эмоциональных проблемах говорит время, в которое вы просыпаетесь ночью

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Более половины жителей Земли ежедневно страдают нарушениями сна. Пробуждение в определенный промежуток времени может сигнализировать о нерешенных психологических проблемах и возможных заболеваниях.

Сон является обязательным условием физического и психического здоровья человека. Однако некоторые не могут заснуть до двух-трех часов ночи, в то время как другие видят десятые сны и… внезапно просыпаются посреди ночи. По разным оценкам, более половины жителей планеты страдают от прерывания сна, что может свидетельствовать о наличии определенных эмоциональных проблем. Согласно традиционной китайской медицине, конкретный ответ на этот вопрос зависит от времени ночного пробуждения. В зависимости от того, когда вас выхватывают из лап Морфея, особенно если пробуждения происходят в одно и то же время, вы сможете правильно расшифровать послания органов тела и своего подсознательного.

21:00 — 22:00: у вас явный стресс, если вам трудно погрузиться в царство сна в этот период

Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни: мы можем одновременно думать о нескольких вещах, и все дела нам хочется непременно выполнить. Когда вы укладываетесь для ночного отдыха, эти же мысли, словно жвачка, будут крутиться в вашей голове. Обычно это размышления о работе, детях, здоровье, диете, красоте и так далее.

Как преодолеть? Слегка помедитируйте, это поможет вам расслабиться и войти в умиротворенное состояние. Или послушайте успокаивающую музыка за полчаса до сна, это замедлит ход ваших беспокойных мыслей. Кроме того, постарайтесь перейти на глубокое медленное дыхание, оно позволит нормализовать сердечный ритм.

23:00 — 01:00: вы испытываете муки эмоционального разочарования

Китайская медицина соотносит это время с желчным пузырем, который отвечает за контроль эмоций, а также нашу любовь к жизни, действиям и самоутверждению. Когда желчный пузырь в порядке, мы чувствуем себя счастливыми и удовлетворенными. Но как только вы перестаете испытывать радость от жизни, начинаете колебаться при принятии решений или излучать неуверенность, это сразу отразится на состоянии желчного пузыря, который и поднимет вас в полночь.

01:00 — 03:00: вами управляют гнев и злоба

Ваш возлюбленный снова оставил грязную посуду? Кто-то «подрезал» вас по дороге на работу? Легко ли вам выйти из себя и давать волю гневу, который жители Поднебесной связывают с печенью? — Невысказанные и не прочувствованные эмоции скапливаются в ней и, если сдерживать негативные эмоции, то они будут напоминать о себе каждую ночь.

Позволяйте себе иногда «выпускать пар», и вы заметите, как улучшаются отношения с окружающими, а ваш мозг очищается от негативных мыслей.

03:00 — 05:00: высшие силы пытаются что-то до вас донести

Это время активности легких. В традиционной китайской медицине легкие отвечают за циркуляцию энергии в организме, а также стоят на защите иммунитета. Кроме того, они сигнализируют о депрессии и горе.

Если вы переживаете сложный жизненный период и не можете самостоятельно избавиться от гнета проблем, то, возможно, высшие силы смогут вам подсказать выход из трудной ситуации.

Если вы просыпаетесь в это время, попробуйте расслабиться, успокойте дыхание и при желании помолитесь — так вы сможете преодолеть груз печали.

05:00 — 07:00: у вас эмоциональные зажимы и блоки

Пробуждения под утро говорят о том, что ваш кишечник активизируется.

Мир не совершенен, и каждый рискует получить душевную травму. Тревога и переживания могут заставить вас уйти в себя и рассчитывать только на собственные силы. Если вам сложно открыться другим или вы не способны отпускать ситуацию, то вы можете таким образом разбалансировать толстый кишечник, основное предназначение которого — пропускать и выпускать отработанное, то, что уже не нужно нашему организму.

Физическая функция этого органа тесно связана и с духовным аспектом. Эмоциональная цель кишечника, согласно китайским учениям, — отпустить то, что нам больше не пригодиться, расстаться с отработанным материалом.

Соотнеся время преждевременного ночного пробуждения с органами и связанными с ними эмоциями, проработав полученные «звоночки», вы сможете наконец-то хорошо выспаться, уверены китайские мудрецы.

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