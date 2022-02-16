Проклятие опозданий: почему некоторые люди никогда не приходят вовремя

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Странные совпадения вроде ломающегося транспорта, вечно красных сигналов светофора и мелких неприятностей могут оказаться совсем неслучайными, предостерег экстрасенс.

Постоянно опаздывающие люди не только вызывают море раздражения у окружающих, но и страдают от этого сами. Однако мало кто задумывается о том, почему некоторые просто не могут прийти вовремя на встречу.

Жизнь вне времени

Экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какие преграды могут стоять между хроническими опоздунами и их стремлением приходить к оговоренному времени.

«Среди нас есть люди, которые постоянно опаздывают, и, как правило, это происходит не просто так, — уверен экстрасенс, — У таких индивидуумов сознание находится немного в другом мире — они воспринимают время и его течение особым образом».

По мнению астролога, такие люди наделены даром гениальности в той или иной сфере, у них мощная творческая энергия, развитая душа, которые, к сожалению, никак не помогают им приходить вовремя. Более того, экстрасенс уверен, что этот фактор им и мешает.

«Они это прекрасно знают на уровне подсознания. Именно это позволяет им постоянно опаздывать, потому что они считают других людей немного ниже себя», — объяснил Харрис.

Неслучайные случайности

Мастер оккультных наук уверен — обижаться на таких людей не стоит, поскольку переделать их практически невозможно. Однако если речь идет об опозданиях, связанных с чередой несчастных случаев или странных совпадений, то стоит обратить на них внимание. Это может быть проклятие опозданий.

«Это определенное магическое воздействие, которое делается на человека, вследствие чего черная магия попросту закрывает его дороги, и человек не может попасть в нужное время в нужное место. На самом деле это очень серьезное воздействие, которое способно даже изменить судьбу человека», — рассказал Харрис.

Не вовремя разрядившийся телефон в совокупности с аварией на дороге, купленным прямо перед вами последним билетом на самолет и разлитой на полу скользкой газировкой стоят внимания.

«Когда случайности не случайны, и вы четко видите, что мир против вас, и на всех перекрестках горит красный свет, тогда обязательно нужно задуматься и проверить себя на наличие магического воздействия», — посоветовал экстрасенс.

Советы для хронических опоздунов

Собеседник 5-tv.ru уверен, что парочка нехитрых правил поможет перестать опаздывать и, как следствие, нервничать из-за этого.

Он подчеркнул, что никогда нельзя забывать о том, что вы и человек, к которому вы едете на встречу, равны в необходимости приехать вовремя.

«Выходите заранее лучше за 30 минут, а то и за час, — предложил Харрис, — Не лишним будет поставить один или два будильника, а так же попросить своего близкого человека напомнить о том что вам предстоит важная встреча».

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