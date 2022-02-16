В ОКР рассказали о состоянии фигуристки Камилы Валиевой после допинг-скандала

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Прославленную российскую спортсменку подозревали в употреблении допинга. Спортивный арбитражный суд вынес оправдательный вердикт.

Несмотря на грандиозный скандал, разыгравшийся на Играх в Пекине, российская фигуристка Камила Валиева чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

15-летняя спортсменка дала повод для переживаний, когда отказалась участвовать в пресс-конференции по итогам показа короткой программы в женском одиночном катании. Девушка оправдала это плохим самочувствием.

«С Камилой все в порядке. Она готовится к дальнейшему выступлению», — уточнил Поздняков.

В среду утром стало известно, что Камила Валиева выступит с показательным номером 20 февраля, если ей удастся победить в личном турнире среди женщин. Правда, результаты состязания будут считаться предварительными, если россиянка окажется на пьедестале — все из-за расследования дела, связанного с якобы неоднозначными результатами допинг-теста.

«Спорт-Экспресс» уточняет, что спортсменка из России стала безусловным лидером после показа короткой программы на Играх. Второе место заняла соотечественница Валиевой — Анна Щербакова. Россиянка Александра Трусова уступила японке и оказалась на четвертой позиции.

Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»

Скандал с Валиевой начался после того как 9 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнародовало результаты спортсменки от 25 декабря 2021 года. В ее биоматериале якобы нашли следы препарата триметазидина, который квалифицировался как запрещенный.

Накануне соревнований все спортсмены обязаны сдать кровь и мочу на анализ — образцы делят на две части, так называемые пробы А и Б. Для проведения допинг-теста сначала используют пробу А. Б оставляют на экстренный случай — если без повторного исследования не обойтись. Пока вторую пробу Валиевой не вскрывали.

Пока эксперты Спортивного арбитражного суда (CAS) проясняли ситуацию, россиянку временно отстраняли от тренировок. После вынесения оправдательного вердикта девушке разрешили приступить к занятиям и продолжить участие в Играх: апелляции WADA, ISU и МОК отклонили.

В ОКР ситуацию прокомментировали однозначно. Представители комитета отмечали, что Камила Валиева абсолютно «чистая» — она получала отрицательные результаты допинг-тестов и до, и после 25 декабря. Также уточнялось, что фигуристка сдала анализы на допинг-тест после выступления в командном турнире на Играх — результаты также оказались отрицательными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты запустили флешмоб в TikTok в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.