Просто загляденье: самые красивые части тела разных знаков зодиака

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Если одни очаровывают с первого взгляда, к другим нужно приглядеться, чтобы в полной мере оценить красоту.

Зачастую внешность человека оказывается обманчивой, однако именно она может повлиять на дальнейшие взаимоотношения. Кто-то очаровывает с первых секунд, а к кому-то нужно долго присматриваться. Кому из знаков зодиака повезло больше и в чем прелесть каждого, рассказали в WMJ.ru.

Овен

Овнам больше всего повезло с бровями. Кажется, что ими можно любоваться бесконечно. Они не только подчеркивают красоту представителей этого знака зодиака, но и передают бурю эмоций, написанных у них на лице.

Телец

Тельцы отличаются мягкими и чувственными губами. Им стоит не стесняться их, а наоборот — выделять яркой помадой. Именно акцент на губах сделает лицо представителей этого знака зодиака ярким и привлекательным.

Близнецы

Близнецам очень повезло с формой лица и кожей. Бледный оттенок кожного покрова помогает лицу оставаться свежим и молодым. Его не стоит скрывать под тоннами косметики или длинной челкой.

Рак

Как бы странно это ни звучало, изюминка Раков - небольшой животик. Его не стоит скрывать. Напротив, можно пойти на танцы живота и включить в гардероб короткие футболки.

Лев

Львам больше других повезло с волосами. На их роскошную прическу невозможно не любоваться. Мужчины в восторге от локонов представительниц этого знака зодиака и не скупятся на комплименты.

Дева

Девы могут похвастаться идеальным состоянием своей кожи. Причем, не важно — бледная она или смуглая. Кожа представителей этого знака зодиака не склонна к аллергиям, высыпаниям и преждевременному старению.

Весы

Главный козырь Весов — это их ягодицы. Они хороши сами по себе, но если добавить в вашу жизнь немного спорта — от них просто будет невозможно отвести взгляд.

Скорпион

Скорпион по праву считается самым сексуальным знаком зодиака, поскольку представительницам этого знака зодиака от природы досталась шикарная грудь.

Стрелец

Благородство Скорпионов выражается в их осанке. Им следует следить за своей спиной, и тогда не будет сложно очаровать самых привередливых эстетов.

Козерог

Козероги от природы обладают стройными и подтянутыми ногами. Этим знакам зодиака легче всего даются такие виды спорта, как бег, или фитнес.

Водолей

А у девушек-Водолеев самые красивые ступни и ладони: пятки мягкие, ногти крепкие и здоровые, кожа рук долго остается шелковистой и не склонна к сухости.

Рыбы

Рыбы обладают самым выразительным взглядом, поэтому могут очаровать с первых секунд. Глаза - главный козырь этого знака зодиака.

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