Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля

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Пришло время требовать возвращения долгов.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 15 февраля?

Вторник – хороший день для получения заслуженной награды. В виде премий, наград, похвалы или профессионального признания. Кредиторы могут смело требовать во вторник возвращения долгов, а те, кому нужна материальная помощь – обращаться за ней к спонсорам и меценатам.

Во вторник может выстрелить проект, который долго готовился, совершиться научное открытие или пройти удачная сделка, к реализации которой было приложено много сил.

Но все эти бонусы придут к тем, кто находится в хорошей энергетической форме. Те же, кто испытывает упадок сил и энергетическую яму, могут попадать в ситуации с отменой планов и срывом договоренностей. Стоит внимательно оценить свой потенциал прежде, чем приниматься за действительно важные дела.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.