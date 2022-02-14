ТОП-6 продуктов, разжижающих кровь лучше аспирина

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Какие приправы, овощи и ягоды помогут справиться с тромбозом? — ответ в материале 5-tv.ru.

По данным Минздрава, у 20-30% переболевших коронавирусной инфекцией развивается тромбоз. Однако есть продукты и добавки, которые разжижают кровь и могут предотвратить риск закупоривания сосудов и вен.

1. Зеленый чай

Этот напиток богат антиоксидантами. Зеленый чай не дает склеиваться эритроцитам, помогает очищать сосуды от холестериновых бляшек, а также обладает бодрящим эффектом. Некоторые утверждают, что энергия чая сравнима с той, что дает чашечка крепкого кофе.

2. Малина

В этой ягоде содержится кумарин. Вещество, которое помогает нормализовать свертываемость крови. А магний и витамин К налаживают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют капилляры.

3. Помидоры

Витамин С, калий, витамин К1, витамин В9 — это далеко не весь список полезных веществ, которые есть в помидоре. Также в этих пасленовых содержится хлорогеновая кислота. Она помогает снижать кровяное давление у гипертоников.

4. Сельдерей

Сельдерей уменьшает холестерин и повышает метаболизм. Очень полезное растение, особенно для тех, кто хочет похудеть и привести в порядок сердечно-сосудистую систему.

5. Лимон

Этот цитрусовый является отличным помощником в борьбе с тромбозом. Лимоны также предотвращают варикозное расширение вен и помогают стимулировать работу печени.

6. Какао

В небольших количествах какао-порошок способствует разжижению крови. Однако не стоит увлекаться, добавляя какао в различную выпечку и поглощая сладости в большом количестве, так вы рискуете набрать лишний вес.

Хорошо помогают в разжижении крови и различные специи. Например, перец, имбирь, корица и куркума.

Полезные продукты можно комбинировать: пить зеленый чай с лимоном или с имбирем и корицей, сделать салат из томатов и сельдерея. Не забывайте о здоровом питании! Ваш продуктовый стол должен быть сбалансированным, поэтому не стоит налегать только на один продукт, в надежде на его чудодейственные свойства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, люди с какой группой крови наиболее подвержены риску образования тромбоза.