«Ляйсан Утяшевой больше нет»: супруга Павла Воли решила изменить свою жизнь

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Спортсменка и телеведущая приняла важное решение после десяти лет брака с комиком.

Прославленная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решилась на большие перемены после десяти лет брака с юмористом Павлом Волей. Оказывается, она до сих пор не сменила свою фамилию — теперь подумывает взять фамилию мужа. Такое заявление спортсменка сделала в эфире своего YouTube-шоу.

Гостями выпуска стала еще одна звездная супружеская пара — рэпер Александр Тарасов, более известный как T-killah и журналист-блогер Мария Белова, которую публика знает под ником Mariakakdela. Звезды поженились два года назад, и Белова сразу же сменила фамилию в документах на Тарасову. Услышав историю гостей, Утяшева отметила, что и сама готова к такому шагу.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год! Я вот думаю, может, действительно, на „десяточку“ сделать приятное. Вначале надо такой пронзительный ролик выпустить: „Ляйсан Утяшевой больше нет“. В стиле Бузовой (Звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Прим. ред.)», — пошутила спортсменка.

T-killah поддержал гимнастку. Он счел, что для Павла Воли это может стать приятным сюрпризом. Чтобы не терять свое собственное имя, ведь оно тоже стало своего рода брендом, рэпер предложил ей взять двойную фамилию — Утяшева-Воля. Но ведущей этот вариант показался слишком сложным.

Большие перемены в связи с новым, четвертым по счету, браком пришли и в жизнь другой знаменитости. Актриса Анастасия Макеева впервые за свою жизнь взяла фамилию мужа. Но артистка все же не решилась расстаться со своей, поэтому стала Мальковой-Макеевой. Теперь, уверена она, сила рода супруга будет беречь и ее саму. Так говорят постулаты квантовой психологии, которой она нынче страстно увлечена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о попытках Анастасии Макеевой помочь женщине с больным раком ребенком методами квантовой психологии. Блогер Антон S после этого обвинил актрису в инфоцыганстве и мошенничестве.