Как по дате рождения определить лучшие дни для начинаний

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Нумеролог назвала счастливые дни всех знаков зодиака в каждом месяце.

В дате рождения человека заложена определенная программа его жизни, и если верить основам нумерологии, ее всегда нужно учитывать в планировании значимых событий. Так, по мнению нумеролога Helen Frish, в каждом месяце есть дни, наиболее подходящие для старта новых проектов, собеседований, ремонта и любых других начинаний для каждого человека — в зависимости от дня его появления на свет.

К примеру, эксперт полагает, что рожденные 1 числа могут смело браться за новое дело 6 и 24 числа. Эти цифры актуальны для любого месяца и года. Итак, дальше по списку. Если вы пришли в этот мир:

2 числа, ваши лучшие дни для начинаний — 5 и 23-е,

3-го или 30го — 4,22,31 числа,

4-го или 31-го — 3,21,30 числа,

5-го или 23-го — 2, 20 числа,

6-го или 24-го — 1,19 числа,

7-го или 25-го — 18 число,

8-го или 26-го — 17 число,

9-го или 27-го — 16 число,

10-го или 28-го — 15 число,

11-го или 29го — 14 число,

12-го — 13 и 22 числа,

13-го — 12 и 21 числа,

14-го — 11 и 20 числа,

15-го — 10 и 19 числа,

16-го — 9 и 18 числа,

17-го — 8 и 17 числа,

18-го -7 и 16 числа,

19-го — 6 и 15 числа,

20-го — 5 и 14 числа,

21-го — 4,13 и 31 числа,

22-го — 3,12 и 21 числа.

Отмечайте эти даты в календаре каждый месяц и планируйте свои начинания так, чтобы все силы Вселенной были на вашей стороне! Именно в эти дни, уверена нумеролог, вы ощутите уверенность в себе, сможете преодолеть вероятные препятствия и получить наилучший результат. Однако глобальные и решающие события, отмечает эксперт, лучше рассчитывать дополнительно.

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