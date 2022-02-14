Семейная трагедия: Умершая в 40 лет Евгения Брик повторила судьбу отца и деда

Фото: Instagram @evgeniabrik

Злой рок или череда случайностей? Судьба актрисы до сих пор не дает покоя ее близким и поклонникам.

Актриса Евгения Брик, скончавшаяся в 40 лет 11 февраля, отчасти повторила судьбу отца и деда. Оказалось, что они тоже ушли из жизни в довольно раннем возрасте, пишет «Слово и дело».

«Когда папа начал болеть, мне было 16 лет. Только поступила в школу-студию МХАТ, все было хорошо, но вдруг это случается. Дальше начинается болезнь, из-за которой так сильно может перевернуться жизнь», — рассказывала артистка ранее в интервью.

Семье Брик было страшно от того, что ничего нельзя было изменить. Отец Евгении умер в 50 лет. Тяжелее всех пережила это бабушка. Ранее ей пришлось хоронить супруга Евгения.

«У него был инфаркт, он умер очень рано, на руках у бабушки в 50 лет. Потом в 50 умирает ее сын», — вспоминала звезда.

Сама актриса скончалась 11 февраля в возрасте 40 лет. Вероятно, причиной этого стало онкологическое заболевание. Как писал 5-tv.ru, ее подруга Дарья Златопольская рассказала, о чем думала актриса в последние дни жизни.