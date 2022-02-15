Сретение Господне: что можно и нельзя делать 15 февраля

Фото: Globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

Сретение Христово считается одним из самых древних и важных православных праздников.

15 февраля православные христиане празднуют Сретение Господне. Это одно из самых важных торжеств в религиозном календаре. 5-tv.ru узнал историю праздника, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Что такое Сретение и какова история праздника

Сретение Господне — один из двунадесятых праздников, то есть главных праздников церковного года. Доподлинно известно, что Сретение начали праздновать в конце четвертого — начале пятого веков. Сретение переводится с греческого языка как «встреча». И встреча не простая, а предсказанная за три столетия до Евангельских событий.

По преданию в этот день святые Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Это случилось через сорок дней после рождения Спасителя. По закону иудеев того времени женщина могла посетить храм только спустя 40 дней после рождения мальчика. Также родители в благодарность за появление ребенка должны были принести ягненка и голубку в качестве жертвы. Однако семья не могла позволить себе такие траты, поэтому Иосиф держал в руках двух голубей.

В храме святое семейство встретил Симеон Богоприимец. Именно он, занимаясь переводом Писания с древнееврейского на древнегреческий язык, получил послание, что сможет сам убедиться в пророчестве Исаии. Читая строки «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», священник посчитал слово «Дева» ошибкой и хотел заменить его на «Жена», но в тот момент явился ангел и остановил Симеона. Небесный посланник обещал ему лично увидеть того, о ком писали и говорили. К тому времени, когда в Вифлееме родился Иисус, старцу было уже около 300 лет.

Симеон Богоприимец встретил родителей Иисуса, когда они пришли в иерусалимский храм. Фото: Илья Питаев / РИА Новости

В тот день он пришел в храм по внушению Святого Духа, узрел младенца, взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29—32).

Затем он благословил Марию и Иосифа и обратился к Богородице: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:34—35).

Глубокий смысл праздника Сретения заключается в том, что встреча произошла не людей как таковых, а всего человечества (в лице старца Симеона) с Богом. Этот день считается моментом соединения Ветхого и Нового заветов.

В тот день в храме также находилась 84-летняя благочестивая вдова Анна-пророчица. Долгие годы она молилась и постилась, и когда увидела ребенка Девы Марии, то узнала в нем Спасителя. Анна подошла и поклонилась Богородице и Иисусу, а позже стала славить их и проповедовать в городе о том, что на землю пришел Мессия.

Какого числа празднуется Сретение Господне

Сретение празднуется православной церковью ровно через 40 дней после Рождества Христова и через 32 после Обрезания Господня, завершая таким образом цикл Богоявления. Сретение Господне — праздник не переходящий, поэтому ежегодно отмечается в один и тот же день: всегда 15 февраля.

Сретение Господне празднуется ежегодно 15 февраля. Фото: Globallookpress.com / Michael Kudryavtsev

Однако нелишним будет помнить один важный момент: если в календаре 15 февраля выпадает на первый понедельник первой седмицы Великого поста, тогда празднование Сретения автоматически переносится на день раньше, то есть на 14 февраля и совпадает с Прощеным воскресеньем.

В 2022 году 15 февраля — это вторник за 2,5 недели до наступления Великого поста, поэтому дата остается неизменной.

Икона Сретение — кто на ней изображен

Самое первое из ныне известных изображений сцены в Иерусалимском храме появилось в 5 веке в католическом соборе Санта-Мария-Маджоре в Риме. На древней мозаике изображена сцена в храме: сопровождаемая ангелами Богородица с Христом на руках, Иосиф Обручник, протягивающий руки Симеон Богоприимец и священники.

Примерно с девятого века, в православии начала складываться единая иконографическая традиция. На иконах и фресках Сретения писали образы пяти святых. Из первых изображений Сретения на Руси выделяют две фрески двенадцатого века — Кирилловской церкви в Киеве и в церкви Спаса на Нередице в Великом Новгороде.

В центре — Богородица. Она держит на руках младенца Иисуса и готовится передать его согнувшемуся в поклоне старцу. Также распространен вариант, когда Симеон уже держит Христа, получая его благословение. Слева, чуть позади супруги — святой Иосиф с белыми голубками. А справа, под сводом храма — пророчица Анна со свитком в руке.

Дуччо. «Сретение». «Маэста», фрагмент, 1308—1311. Музей Опера-дель-Дуомо, Сиена. Фото: Globallookpress.com

Это очень важный момент, овеянный одновременно радостью и печалью. Старец держит на руках Спасителя, и весь мир в его лице исполняется Божеством и благословляется. Это уже не просто новорожденный ребенок. Он — Богочеловек, сошедший на землю ради спасения людей. Он восседает как Царь на Престоле (образованном покрытыми тканью ладонями святого). И при этом Мария склоняет голову, тем самым признавая Волю Божью и заранее зная, какая судьба ждет ее сына.

Поэтому, хотя Сретение — Господский праздник (посвященный Господу), в храмах проводят смешанное богослужение, признавая большую роль Богородицы. До сих пор в тропаре праздника, в прокимнах на утрене и литургии обращения к Богородице занимают центральное место. А священнослужители облачаются на Сретение в одежды белого и голубого цветов, так как белый символизирует божественный свет, а голубой — непорочной Девы Марии.

Народные приметы на 15 февраля

В народном календаре Сретение Господне считается границей зимы и весны. И последние зимние морозы называют сретенскими. Отсюда пошли поговорки: «На Сретение зима с весною встретилась», «В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила».

Поэтому 15 февраля люди обращали особое внимание на погоду и приметы:

На Сретение морозы — зима задержится.

К вечеру теплеет — весна будет ранней.

С утра яркое солнце — к продолжительным морозам.

Весь день метель и обильные осадки — к плохим урожаям.

Вороны начинают громко каркать к полудню — на следующий день жди хорошую погоду.

Что можно делать 15 февраля

Безусловно, на Сретение Господне нужно пойти в церковь на службу, принести домой освященную воду и свечи. Традиция освящать свечи 15 февраля зародилась в 1646-м и была перенята Киевским святителем Петром от католиков.

К сретенским свечам относятся особо бережно. Их хранят на протяжении всего года и зажигают во время молитвы. В народе верили, что эти свечи защищают дом от пожара, а человека — от болезней.

Сретенские свечи оберегают от пожаров и болезней. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Сретение принято мириться с родными и близкими, а также прощать всех, кто чаяно или нечаянно вас обидел. Традиционно 15 февраля приглашают гостей, накрывают стол, дарят иконы.

Что нельзя делать на Сретение

На Сретение Господне, впрочем, как и на любой другой праздник, стоит воздержаться от уборки (кроме приготовления пищи) и тяжелого физического труда, пишет Utro.ru. Так что любителям бани придется поменять планы. Это связано с подготовительным процессом, обусловленным с запретной в праздник физической работой: наколоть дрова, затопить баню, наносить воду. А вот принимать душ на Сретение можно.

Также желательно перенести на попозже начало длительной и дальней поездки, например, отпуска или командировки. В противном случае считалось, что человек долго не вернется домой.

Михаил Шибанов, Празднование брачного контракта, 1777 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия. Фото: Globallookpress.com / Russian Look

Полагается пребывать в хорошем расположении духа и всячески избегать ссор или конфликтом с кем бы то ни было. То же касается грусти и уныния, ведь на Сретение нужно радоваться.

Сретение считается неудачным временем для заключения брака. Изменчивая в середине февраля погода неизбежно повлияет на взаимоотношения молодых, и брак будет непрочным.

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