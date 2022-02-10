Срочно в больницу: педиатр назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей

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Опасное состояние развивается буквально за несколько часов, после чего ребенок может погибнуть, предостерег медик.

Заражение «омикроном» может стать смертельным для маленького ребенка. В беседе с URA.RU врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что у детей до пяти лет может развиться острый ларинготрахеит, и, как следствие, отек гортани. В таком случае нужно срочно вызывать скорую помощь, иначе ребенок может умереть.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „омикроне“, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и, если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — предостерег медик.

Он назвал несколько тревожных симптомов, чтобы родители знали, когда ребенку требуется неотложная помощь. Синеющий носогубный треугольник, лающий кашель, слишком частое и свистящее дыхание, одышка, сиплый голос, беспокойство — все это говорит о том, что счет пошел на часы.

Отоларинголог Иван Лесков также отметил, что практически все маленькие пациенты с «омикроном» попадают в больницу из-за ларенготрахеобронхита. Однако медик считает, что такой вариант куда лучше, чем вирусная пневмония, поскольку это заболевание менее опасно для жизни.

Однако в возрасте до четырех лет стенозирующий ларингит может действительно привести к летальному исходу, если малыш вовремя не получит помощь.

«Стенозирующий ларингит опасен в возрасте до четырех лет, так как при нем начинается отек подскладкового пространства гортани, и, если эти поверхности соприкоснутся, произойдет рефлекторный спазм с полным перекрытием дыхания», — пояснил медик.

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