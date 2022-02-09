Фармаколог назвал единственный правильный способ восстановить печень

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Специалист, изучающий действие лекарственных препаратов на организм человека, предостерег от приема таблеток.

Чтобы наладить работу печени, принимать лекарственные препараты вовсе не стоит, заявил заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ № 52 Сергей Андреев. По его словам, есть единственный простой способ восстановить орган — питаться правильно.

«Не надо трогать печень. Печень, как у Прометея, — она имеет свойство восстанавливаться самостоятельно. Единственный способ восстановить печень — это правильное питание», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Питание должно быть без огромного количества острого, жирного, копченого и жареного. Тогда в лекарствах не будет никакой нужды, потому что печень имеет свойство восстанавливаться самостоятельно.

К слову, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 30% взрослого населения страдает от тех или иных заболеваний печени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии учеными уникального растительного компонента, который способен восстановить разрушенную алкоголем печень.