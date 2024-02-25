Названы три фактора, значительно продлевающих жизнь

Гериатр Конев: хорошая еда и спокойствие позволят прожить больше 100 лет

Фото: Depositphotos / aletia

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Специалисты считают, что долголетие обусловлено не только генетикой.

Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев назвал три фактора, продлевающих жизнь. По словам специалиста, максимальные сроки по этому показателю у женщин примерно 115-117 лет, а мужчин — 110, и они незыблемы на протяжении уже примерно века или даже дольше

«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10-12%. Генетика — тоже на 10-15%. Остальное — это здоровый образ жизни. Как шутят геронтологи, нужно выбирать родителей-долгожителей, но это от нас не зависит», — рассказал специалист URA.RU.

Юрий Конев также отметил, что долгожители часто встречаются в Японии, Италии, Калифорнии и некоторых регионах Южной Америки.

«Это просто благодатная земля, хорошая еда, спокойствие. Здоровый образ жизни вносит более 60% увеличения продолжительности жизни», — пояснил врач.

Сокращает же шансы на долголетие сидячий образ жизни и нерациональное питание.

Диетолог и эндокринолог Елена Островская добавила, что если в организме человека достаточно белка, своих естественных антиоксидантов, микроэлементов и витаминов, тогда организм не будет стареть так быстро. А вот отсутствие нормального сна — это, самый главный вклад в ускоренное старение, отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты нужно есть для предотвращения старения.