Причиной ДТП на Рублевском шоссе мог стать инсульт у миллиардера Шепеля

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

Алкоголя в крови предполагаемого виновника массовой аварии врачи не обнаружили. Тем временем в распоряжении 5-tv.ru появился список пострадавших в массовой аварии.

У миллиардера Алексея Шепеля, предполагаемого виновника ДТП на Рублевском шоссе, случился инсульт, из-за чего тот потерял управление над авто. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Собеседник отметил, что за год до аварии у бизнесмена уже было кровоизлияние в мозг. Сейчас он госпитализирован с травмой головы. Врачи уже проверили миллиардера на наличие алкоголя в крови. Он трезв.

Момент ДТП с миллиардером Шепелем на Рублевском шоссе попал на видео

Накануне в массовом ДТП на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве пострадали четыре человека. Среди них оказался 56-летний бизнесмен Алексей Шепель. Он получил травму головы и был госпитализирован с места происшествия.

Еще одним пострадавшим стал 42-летний Роман Г. При столкновении автомобилей он получил переломы. Также среди получивших травмы оказались 20-летняя Анастасия К. и 49-летняя Любовь К.

Все они были госпитализированы с места происшествия в разные медучреждения. 49-летняя Любовь сейчас находится в реанимации. Также, как сообщает столичная прокуратура, один из участников ДТП получил перелом костей таза. Кто именно — не уточняется.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на Рублевском шоссе», — такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале.

По данным ГИБДД, предполагаемым виновником аварии является водитель Mercedes. Вероятно, он не справился с управлением, двигаясь в попутном направлении в сторону области, в результате чего протаранил другие автомобили.

Из-за инцидента были перекрыты две полосы движения из трех. Автомобили в результате столкновения сильно пострадали. У одного из них даже отсутствует крыша.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что миллиардер Шепель подтвердил свое участие в ДТП на Рублевском шоссе. Бизнесмен рассказал, что он находится в больнице.