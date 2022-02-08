Как обнаружить у себя дар врачевателя по линиям на руках и дате рождения

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Экстрасенс Андрей Харрис рассказал 5-tv.ru, как не умереть, помогая другим обрести крепкое здоровье.

Линии на руках способны не только предсказать нашу судьбу, но и показать наше жизненное предназначение. Нередко таланты людей проявляются в загадочной энергии врачевания, ведь целительство испокон веков помогало простому люду бороться со страшными недугами. По каким признакам можно определить склонность к этой способности, в беседе с 5-tv.ru рассказал астролог и мастер оккультных наук Андрей Харрис.

Признаки дара врачевателя по рукам

1. Вертикальные линии на холме Меркурия

«Вертикальные линии на холме Меркурия под мизинцем в количестве от трех до шести штук. Подобные люди обладают очень мощной энергией и выполняют особую миссию: лечить других людей», — рассказал эксперт.

Указанные вертикальные линии с очень большой вероятностью свидетельствует о наличии у человека целительных способностей.

2. Линия здоровья, соединяющая путь сердца и ума

Она находится между мизинцем и средним пальцем. Эта линия следует вниз по левой части ладони на правой руке.

«У тех, кто способен помогать другим людям при помощи своей энергии, или же непосредственно через врачебную деятельность — этот признак выглядит именно так», — уточнил Харрис.

3. «Кольца мага»

Это проявленные магические способности. Они находятся прямо под указательным пальцем. Всего их может быть три, однако даже одно говорит о хороших целительских способностях. Наличие этого признака, по словам мастера оккультных наук, дает практически полную гарантию дара врачевателя.

«Их всего три штуки, но если вы обладатель трех колец, то это очень высокий статус в магическом мире. Вы можете браться за очень сложные ситуации, но даже одно кольцо дает вам право считать себя человеком, который при определенных условиях может помогать другим людям», — поделился астролог.

Признаки дара врачевателя по дате рождения

Для определения своих целительских способностей нужно сложить все цифры вашей даты рождения, затем получившееся число сложить еще раз, а затем еще. Нужно делать это до тех пор, пока комбинация не превратится в число от одного до десяти.

Число пять — это знак вселенского лекаря

Если дата рождения содержит числа: 5, 14, 15, 17, 18, 19 или 22, то вы определенно обладаете даром целителя.

Правила применения целительных способностей

1. Научитесь заряжаться энергией

«Ни в коем случае нельзя лечить людей, если вы не знаете, как перезаряжаться энергией», — заметил Харрис.

Проще всего, по словам экстрасенса, получить энергию от природы: прогуляться по лугам, лесам, развести костер, полюбоваться на воду.

2. Наладьте контакт с архетипом смерти

«Ни в коем случае нельзя лечить, если у вас нет личного контакта с архетипом смерти. Прежде чем браться за столь трудоемкую работу, необходимо наладить контакт», — отметил специалист.

Он добавил, что при отсутствии контакта вы будете жертвовать собственную жизненную энергию и существенно сократите срок своей жизни.

3. Пользуйтесь космической энергией

«Пользуйтесь космической энергией, пользуйтесь энергией Луны. Многие хирурги делают именно так: все особо сложные операции проводятся исключительно на растущую Луну», — рассказал мастер оккультных наук.

Он признался, что энергия Луны благоприятно влияет на заживление ран. Все сложные опухоли, по его словам, удаляются исключительно в полнолуние или на убывающую Луну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Волкова продлила жизнь своего мужа на 25 лет благодаря своему дару врачевания.