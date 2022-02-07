Не проклят: пропавшая жена музыканта Ярослава Сумишевского нашлась живой

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Потерявший супругу в ДТП артист ранее призвал поклонников помочь в поисках избранницы его коллеги. Та исчезла через год после трагической смерти Натальи Бородкиной.

Анна Миряшева — жена одного из музыкантов в коллективе певца Ярослава Сумишевского — нашлась живой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, 36-летняя женщина сама пришла домой. Обстоятельства случившегося уточняются.

Анна Миряшева перестала входить на связь 5 февраля. С тех пор информации о ее местонахождении не было. Близкие исчезнувшей обратились к волонтерам. Певец Ярослав Сумишевский опубликовал на своей странице в Instagram просьбу о помощи в поисках.

Они велись в подмосковном городе Протвино. Сложность была в том, что населенный пункт построен среди соснового леса и окружен им. Для прочесывания лесных массивов требовалось много людей.

Стоит отметить, что ранее Ярослав Сумишевский потерял жену в результате несчастного случая. Наталья Бородкина разбилась в ДТП под Красноярском и скончалась 6 февраля 2021 года. Об исчезновении супруги музыканта Сумишевского стало известно спустя ровно год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ярослав Сумишевский вместе с другом почтил память жены.