В тихом омуте: Астрологи рассказали об истинной натуре женщин по знаку зодиака

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Предсказатели поведали, какие маски надевают разные представительницы прекрасного пола, чтобы добиться желаемого, и как на это влияет дата рождения.

Несомненно, каждая женщина уникальна и индивидуальна. Определенные черты непременно делают их по-своему красивыми. Но, так или иначе, в течение жизни любой человек примеряет на себя маски. Кому-то так привычнее и спокойнее, а кого-то заставила жизнь. Астрологи объяснили, что на самом деле скрывают дамы под покровом в зависимости от их знака зодиака, и какая у них истинная натура.

Овен

На первый взгляд женщина-Овен может показаться сильной и независимой, а местами даже злой и агрессивной. Но вы ошибаетесь! На самом деле представительницы этого знака зодиака очень ранимые, жаждущие внимания и заботы. А маска нужна им для того, чтобы скрыть душевные переживания и проблемы.

Телец

Милая, спокойная, уравновешенная. Но это может так показаться. На самом же деле в этот момент внутри нее могут бушевать самые настоящие мексиканские страсти. Маска же женщине, рожденной под знаком Тельца, нужна потому, что она и сама порой боится всего, что творится в ее душе. Женщина-Телец всегда будет держать эмоции при себе. Ей легче потерпеть и дождаться, когда буря поутихнет.

Близнецы

Веселая, легкая на подъем и беззаботная, с одной стороны, и нервозная, беспокойная и раздражительная — с другой. В душе у женщин-Близнецов масса проблем, с которыми они не делятся ни с кем.

Рак

Женщина-Рак — мать во всех ее проявлениях. О каждом позаботиться, всех любит, обо всех переживает. Но за всем этим, как и в Овнах, скрывается ранимая и жаждущая внимания и заботы натура. Ей хочется любви, чтобы интересовались, о чем она думает, чего на самом деле хочет.

Лев

Гордая, независимая, царственная — одним словом, Львица! Вы практически никогда не увидите женщину, рожденную под знаком Льва, с поникшей головой, всегда — только с высоко поднятой. И сверху на всех пускает надменные взгляды. Но в глубине души она — мягкая и нежная натура, желающая ласки, комплиментов, внимания и заботы.

Дева

Женщина-Дева может строить из себя правильную даму. Честная, прямолинейна, на чужое не позарится. Но это если ей не интересен партнер. Если случится наоборот, будьте уверены, она своего не упустит. Найдет все слабые стороны и надавит на нужные рычаги. И мужчина, не успев оглянуться, окажется в ее грамотно расставленных сетях.

Весы

Женщины-Весы стараются создать видимость уверенных в себе персон, у которых везде порядок и равновесие, и все схвачено. Но на самом деле, за этой мнимой гармонией скрывается множество страхов. Главный из них — неправильно принять какое-то решение.

Скорпион

Строгая, сильная, волевая. Обратная сторона — словно пушистый заяц, преданный одному партнеру. Астрологи уверены, мужчин, которым удалось завоевать женщину-Скорпиона, можно поздравить! Им очень повезло!

Стрелец

Женщина-Стрелец старается показать себя самостоятельной, гордой и отлично разбирающейся во всех жизненных делах. В глубине души, как и Овны, она очень ранимая натура, которую с легкостью можно задеть и обидеть одним неправильным поступком или словом.

Козерог

Женщина-Козерог — противоречивая натура, заявляют астрологи. С виду она может быть спокойной, но внутри достаточно своенравная и упрямая. Она всегда чем-то недовольна и ждет от всех, чтоб ей угождали. Но добиться одобрения не так-то просто. Если Козерог заметит и оценит ваши старания, то решит — вы ей небезразличны, и в ответ окружит заботой и вниманием.

Водолей

Женщина-Водолей всем своим видом и поведением хочет казаться ветреной, веселой, эксцентричной и легкой на подъем. Но внутри нее сидит настоящий психолог, который каждого, кто ей встречается, будто сканирует. Астрологи уверены, у Водолея хорошо развито чутье, потому обманывать и юлить с ней не стоит. Узнает, и вы об этом пожалеете.

Рыбы

На первый взгляд может показаться, женщина-Рыбы сидит и ждет того самого принца на белом коне, который ее вызволит из башни и укроет от всех бед. Но это не так! Параллельно она и сама предпринимает действия. Хорошая развитая интуиция помогает ей заводить деловые и любовные связи с выгодой для себя.

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