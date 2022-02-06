«Мерзость и позорище»: Ягудин высказался о провокации украинцев в адрес Валиевой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Спортсменка выиграла короткую программу в рамках командного турнира фигуристов на Играх в Пекине.

Российский фигурист Алексей Ягудин заступился за Камилу Валиеву, которая выиграла короткую программу в рамках командного турнира фигуристов в Пекине и вывела сборную России в лидеры соревнований. После проката россиянку поддержали аплодисментами все зрители, кроме украинцев. Это возмутило Ягудина.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» - заявил он в интервью "Спорт-экспрессу".

Ранее 5-tv.ru писал, что 15-летняя одиночница Камила Валиева получила за идеальный прокат 90,18 балла. Благодаря стараниям спортсменки сборная РФ оказалась на первом месте в командном зачете на Играх, набрав 36 баллов после первых программ во всех дисциплинах.