Из сердца вон: какие женщины и почему обычно изменяют

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Врач Евгений Кульгавчук считает, что мотивы адюльтера у мужчин и женщин очень похожи.

Семейные отношения — это большой труд и, чтобы создать идиллию, нужно приложить немало усилий. На пике романтической связи мужчины часто совершают невероятные поступки, которые покоряют сердца дам. Однако со временем этот пыл спадает, пропадают прежние эмоции и страсть, теряется доверие между партнерами.

Когда сказка заканчивается, а брак превращается в рутину, женщины нередко начинают поглядывать на других мужчин, причем зачастую сами боятся своих поступков и не могут их объяснить. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с 5-tv.ru разъяснил, что подталкивает представительниц слабого пола к неверности.

Эксперт отметил, что у этого поступка нет единой причины, однако зачастую мотивом к адюльтеру являются либо поиск новых впечатлений, либо отношений. Причем, по словам специалиста, мужчины более тяготеют к первой модели поведения, а женщины ко второй. Обобщив поведение большинства женщин, Кульгавчук привел собственную классификацию, но предупредил: каждый случай индивидуален.

Замужние без мужа

«В народе про такую ситуацию говорят „муж объелся груш“, то есть, иными словами, муж формальный есть, но он не принимает активного участия ни в эмоциональной, ни в сексуальной жизни женщины: это может быть сниженный эмоциональный интеллект, или же смещенные приоритеты на карьеру или же внимания хватает, но на других», — отметил специалист.

В результате такого поведения, считает эксперт, женщина ищет другого мужчину, который сможет помочь ей обрести недостающую эмоциональную и сексуальную связь. Однако такие женщины вовсе не планируют расходиться со своими супругами — напротив, они могут ценить своего партнера и уважать.

Искательницы приключений

В этой модели поведения, по мнению сексолога, мужчина хоть и представляет из себя интересную и перспективную творческую личность, однако женщине этого не хватает, и она ищет себе не менее интересных партнеров.

«Она сама напоминает яркую бабочку, которая садится с цветка на цветок», — добавил Кульгавчук.

Неуловимые мстительницы

Причина этой измены может скрываться не столько в поиске эмоциональной или сексуальной близости, сколько в желании отомстить своему партнеру. Однако порой женщины только ухудшают свое положение, жалея о содеянном.

«Далеко не все женщины признаются в этом, поэтому мероприятие имеет сомнительный смысл, но иногда тешит самолюбие. Такой вот хоккей! Желание сравнять счет, своего рода: один — один», — дополнил врач.

Хищницы

Такие женщины не ищут ни эмоций, ни впечатлений, ни телесной близости. Они используют секс, чтобы добиваться своих целей и манипулировать людьми. Нередко таким образом они помогают с продвижением по карьерной лестнице своему мужчине.

«Они могут пытаться шантажировать соблазненного мужчину. А в случае вскрытия адюльтера, могут жаловаться мужу, что соблазнили их. Они могут выглядеть и как роковые женщины, и как тихие зайки с волчьими намерениями», — резюмировал сексолог.

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