Максим Аверин тяжело пережил смерть мамы: «Много работал, иначе сошел бы с ума»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Родительница звезды сериала «Склифосовский» ушла из жизни в 2017 году, но он, по собственному признанию, не смирился с утратой.

Актер Максим Аверин пережил смерть мамы только благодаря работе. По словам звезды сериалов «Глухарь» и «Склифосовский», он не вынес бы своего горя без театра и съемок. Родительница артиста, с которой его связывали очень нежные отношения, ушла из жизни в 2017 году. Аверин признается: спустя пять лет он все еще не смирился с утратой.

Момент потери родного человека актер сравнил с обрушением Берлинской стены, а тоску по нему — с 25-м кадром, который всегда остается на задворках сознания. Мама Галина Викторовна всегда поддерживала сына, гордилась его успехами. Радостными минутами Аверину всегда хочется поделиться с ней, каждый раз он думает, все ли хорошо у матери. Но теперь «это навсегда — что ее нет».

На следующий день после похорон актер уже был в кадре, пел «Мурку» под живой аккомпанемент оркестра. В голове была лишь одна мысль: никто даже не знает о его горе. Рассказывать коллегам о потере не стал, счел ее свое личной историей, а работу — возможностью «выкричать» все эмоции.

«Для меня это было спасением. Потому что иначе сошел бы с ума. А тут я просто работал — много работал, директор меня загрузил по полной… В чем мой плюс: у меня никогда не бывает депрессии. Потому что у меня есть возможность сублимации… Я выхожу на сцену и отпускаю чувства», — признался Максим Аверин в интервью «Аргументам и фактам».

По словам актера, роли в кино и театре дают ему возможность самому расти, меняться, даже становиться лучше. За свою профессию, к которой относится с максимальной отдачей, артист благодарен богу. Актер ничего не просит у высших сил, считая, что и так щедро одарен любовью к своему делу.

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