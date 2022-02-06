Гела Месхи рассказал об отношениях с Екатериной Климовой после развода

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Актерский союз распался в 2019 году, однако пару по-прежнему видят в одной компании на семейных праздниках и мероприятиях.

Актеры Гела Месхи и Екатерина Климова сумели сохранить хорошие отношения ради общей дочери Изабеллы. Развод кинозвезд состоялся в 2019 году, тем не менее их часто видят вместе на семейных праздниках и мероприятиях. Месхи комментирует свою личную жизнь неохотно, однако о бывшей супруге говорит с теплотой.

Расторжение третьего брака 44-летней Климовой обсуждают до сих пор, ведь прессе немногое удалось выяснить о причинах ее ухода от 35-летнего мужа и коллеги. В одном из интервью артистка лишь обтекаемо намекала на сложности, возникавшие из-за плотного рабочего графика и нехватки времени на общение друг с другом. Ее экс-супруг и вовсе молчит, по возможности избегает публичности.

«Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — сказал Месхи в интервью «Собеседнику».

Но давать интервью для появления слухов известному человеку необязательно. Достаточно оказаться рядом с красивой коллегой на телеэкране. Так, актеру приписывали романы с участницами «Ледникового периода» Яной Хохловой, Агатой Муцениеце и даже Ксенией Бородиной. Месхи о слухах не беспокоится. Пока, говорит, его сердце свободно.

«В моих мозгах сейчас только профессия — она мне и жена, и любовница. У меня такой возраст, когда нужно переходить в другую квалификацию, что я, в принципе, и делаю. Например, похудел. Играть все время смазливое лицо — не мое», — заявил артист.

Екатерина Климова была замужем трижды. От первого избранника Ильи Хорошилова она родила дочь Елизавету, от второго — Игоря Петренко — двух сыновей, Матвея и Корнея. С Гелой Месхи актриса растит Изабеллу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова рассказала о дружбе с Климовой после свадьбы с ее экс-супругом.