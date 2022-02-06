Шерше ля фам: жена Винокура раскрыла секрет успеха Лещенко

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известный артист потрясающе выглядит для своих 80 лет, всегда в хорошем настроении и светится от счастья — и все не просто так!

Секрет успеха певца Льва Лещенко — в его обворожительной супруге Ирине. Выйдя замуж, она стала для артиста всем: и большой любовью, и мамой, и сестрой, и даже стилистом. Этому удачному союзу можно только позавидовать — настоящая идиллия. Такое мнение выразила близкая подруга семейства, супруга юмориста Владимира Винокура Тамара Винокур.

Народный артист РСФСР состоит в счастливом браке почти 40 лет. Ирина — вторая супруга Льва Лещенко. К сожалению, у пары не родилось детей, хотя оба были не против. Переболев этой историей, влюбленные решили жить друг для друга.

«Ира может сделать ему прическу, сшить костюм. К ним приятно приходить в гости, дом шикарный, они гостеприимные, стол накрыт, и все соответствует уровню народного артиста», — рассказывала в эфире Первого канала Тамара Винокур.

Жену юмориста полностью поддержал и старый друг Лещенко, певец и композитор Игорь Крутой. Музыкант считает Ирину очень женственной, внимательной и удивительно мудрой.

«Она все время Леву обхаживает, защищает. В ней действительно есть сестринское и материнское. Она такая преданная и верная», — хвалил супругу певца Крутой.

Говоря о паре, селебрити сошлись во мнении, что они — сама гармония и в физическом плане, и в духовном.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лев Лещенко отметил свой юбилей.